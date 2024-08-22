Ідеї патріотичного манікюру в жовто-блакитних кольорах для святкування Дня Незалежності України: фото

Жовто-блакитний манікюр

Найпростіший варіант до свята - покрийте майже всі нігті жовтим відтінком, а два виділіть блакитним. Або ж навпаки - як вам більше подобається. Також можна доповнити такий дизайн блискітками біля основи нігтя.

Манікюр до Дня Незалежності (фото: instagram.com/vlada_poisonnails)

Французький манікюр у жовто-блакитних тонах

Як відомо, класичний французький манікюр - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

А на честь Дня Незалежності можна зробити стильний дизайн з ідеальною комбінацією блакитного та жовтого, а також ыз делікатною, простою, але тонкою технікою французького манікюру.

Стильний жовто-блакитний манікюр (фото: instagram.com/ballard_pinkpolish)

Патріотичний френч

Ще один варіант французького манікюру - покрийте основу нігтя природним відтінком або світло-рожевим, а так звану "усмішку" зробіть жовтим та блакитним. Такий варіант нейл-арту підійде як для коротких, так і для довгих нігтів різної форми.

Незвичний френч (фото: instagram.com/shapovalova.naills)

Манікюр "різні ручки"

Багато модниць не можуть визначитися з одним відтінком, тому вибирають манікюр "різні ручки": нігті на одній руці покривають жовтим, а на другій - блакитним. Такий дизайн можна доповнити стемпінгом у вигляді герба України.

Цікавий дизайн (фото: instagram.com/alepou.nails)

Хвилястий манікюр

Ще один варіант патріотичного дизайну - хвилястий манікюр. Зробити його дуже просто: покриваємо нігтьову пластину нюдовим або прозорим гель-лаком, а зверху малюємо смужки, чергуючи жовтий і блакитний. Незвичний візерунок можна створити на кожному нігті.

Варіант дизайну у жовто-блакитних відтінках (фото: instagram.com/lipskaya_beauty_planet)

Манікюр з українською символікою

Якщо ви хочете виділитися із сірої маси - доповніть манікюр символами України. Це може бути зображення колосків, перев'язаних жовто-блакитною стрічкою. Або, наприклад, мазки жовтим та блакитним кольором, що імітують прапор. Доповнити такий нейл-арт можна сріблястою фольгою.

Нейл-арт із українською символікою (фото: instagram.com/nails_.by._valentyna)

Патріотичний манікюр (фото: instagram.com/onufranka_nails)