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5 модних образів для святкування Дня Незалежності України 2024

Середа 21 серпня 2024 07:15
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5 модних образів для святкування Дня Незалежності України 2024 Модні образи на День Незалежності2024 (Фото: instagram.com/luh.in.ua)
Автор: Любов Блажко

Напередодні дня незалежності України, який щорічно відзначається 24 серпня, саме слід задуматись про святковий образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує модні ідеї, які підійдуть для цього особливого українського свята.

Модні образи на День Незалежності-2024

Звісно ж, у такі моменти одразу на думку спадає вишиванка, яка дуже точно і яскраво передає самобутність та ідентичність нашого народу. Тому далі можете побачити кілька цікавих аутфітів, скомбінованих з вишитими сорочками.

Легкість

Для спекотного літнього дня сміливо обирайте лаконічну вишиту сорочку з унікальним притом. Доповніть її шортами з льону, аби створити сучасний та легкий образ, який дозволить залишатися в активному ритмі протягом усього дня. Не забудьте про аксесуари.

5 модних образів для святкування Дня Незалежності України 20245 модних образів для святкування Дня Незалежності України 2024Стильний образ з вишиванкою (Фото: instagram.com/vyshyvanka_by_vera)

Вишуканість

Також створіть вишуканий образ з брюками. Оберіть той фасон, який вам до вподоби, та скомбінуйте його зі святковою сорочкою. Найкраще підкреслити такий аутфіт взуттям на підборах, проте можна обрати й щось більш практичне.

5 модних образів для святкування Дня Незалежності України 2024Образ вишиванки з брюками (Фото: instagram.com/vyshyvanna_anna)

Практичність

У випадку, коли ви хочете створити святковий образ, але не готові жертвувати своїм комфортом, придивіться до наступного можливого варіанту. Просто оберіть красиву футболку з національною символікою, підкресліть її класичними джинсами, кедами чи кросівками. Завершіть все красиво укладеним волоссям та сонцезахисними окулярами.

Нещодавно ми писали про те, що автор вишиванки Олени Зеленської приєднався до лав ЗСУ.

Крім того, раніше знаменитий німецький дизайнер вразив яскравою вишиванкою.

Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінки модних блогерів, магазинів та фотографів goodz.lviv, kriuchkova_katherine, luh.in.ua, vyshyvanna_anna, vyshyvanka_by_vera, malina_fashion_ua, d.dasha.v.

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