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Идеи патриотического маникюра в желто-голубых цветах для празднования Дня Независимости Украины: фото

Патриотический маникюр (фото: instagram.com/natali_____nogti_warszawa)
Автор: Катерина Собкова

В преддверии Дня Независимости многие из нас хотят подчеркнуть свои национальную идентичность. Для этого можно подобрать стильный лук с вышиванкой или же, например, сделать маникюр в патриотических оттенках.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько свежих идей нейл-арта, которые подойдут для этого особого украинского праздника.

Желто-голубой маникюр

Самый простой вариант к празднику - покройте почти все ногти желтым оттенком, а два выделите голубым. Или же наоборот - как вам больше нравится. Также можно дополнить такой дизайн блестками возле основания ногтя.

Маникюр ко Дню Независимости (фото: instagram.com/vlada_poisonnails)

Французский маникюр в желто-голубых тонах

Как известно, классический французский маникюр - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.

А в честь Дня Независимости можно сделайте стильный дизайн с идеальной комбинацией голубого и желтого, а также с деликатной, простой, но тонкой техникой французского маникюра.

Стильный желто-голубой маникюр (фото: instagram.com/ballard_pinkpolish)

Патриотический френч

Еще один вариант французского маникюра - покройте основу ногтя естественным оттенком или светло-розовым, а так называемую "улыбку" сделайте желтым и голубым. Такой вариант нейл-арта подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей разной формы.

Необычный френч (фото: instagram.com/shapovalova.naills)

Маникюр "разные ручки"

Многие модницы не могут определиться с одним оттенком, поэтому выбирают маникюр "разные ручки": ногти на одной руке покрывают желтым, а на второй - голубым. Такой дизайн можно дополнить стемпингом в виде герба Украины.

Интересный дизайн (фото: instagram.com/alepou.nails)

Волнистый маникюр

Еще один вариант патриотического дизайна - волнистый маникюр. Сделать его проще простого: покрываем ногтевую пластину нюдовым или прозрачным гель-лаком, а сверху рисуем полоски, чередуя желтый и голубой. Необычный узор можно создать на каждом ногте.

Вариант дизайна в желто-голубых оттенках (фото: instagram.com/lipskaya_beauty_planet)

Маникюр с украинской символикой

Если вы хотите выделиться из серой массы - дополните маникюр символами Украины. Это может быть изображения колосков, перевязанных желто-голубой лентой. Или, например, мазки желтым и голубым цветом, имитирующие флаг. Дополнить такой нейл-арт можно серебряной фольгой.

Нейл-арт с украинской символикой (фото: instagram.com/nails_.by._valentyna)

Патриотический маникюр (фото: instagram.com/onufranka_nails)

Ранее мы рассказали про лучшие идеи небанального "френча", который сделает вас самой модной.

Читайте также про идеи трендового маникюра на короткие ногти.

При создании материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: onufranka_nails, nails_.by._valentyna, lipskaya_beauty_planet, alepou.nails, shapovalova.naills, ballard_pinkpolish, vlada_poisonnails.

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