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Всегда была для него идеалом: принц Гарри почтил память любимой женщины

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 15:13
Всегда была для него идеалом: принц Гарри почтил память любимой женщины
Меган Маркл и принц Гарри повесили портрет принцессы Дианы в комнате Арчи (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри повесили портрет принцессы Дианы в комнате Арчи (GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри повесили в детской сына портрет покойной принцессы Дианы. Супруга герцога Сассекского сочла необходимым, чтобы перед глазами Арчи был образ женщины, примеру которому она бы хотела следовать сама. Об этом сообщило издание Us Weekly.

Гарри давным-давно дал понять Меган, что его погибшая мать всегда была для него идеалом, и он хотел, чтобы и его избранница так же трепетно относилась к памяти принцессы. Поэтому в этом году, 31 августа, в день годовщины гибели принцессы Гарри со своей супругой и сыном готовятся посетить место упокоения Дианы.

К слову, Кейт Миддлтон и принц Уильям также хотят почтить память Дианы в Элтропе. А значит, обе королевские парочки там непременно встретятся. И есть вероятность, что совместное посещение могилы принцессы помирит семьи.

Всегда была для него идеалом: принц Гарри почтил память любимой женщиныМеган Маркл и принц Гарри повесили портрет принцессы Дианы в комнате Арчи

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят дочь к знаменательному дню. Четырехлетняя дочь герцогов Кембриджских не может дождаться, когда присоединится к своему старшему брату принцу Джорджу, чтобы вместе с ним ходить в частную школу Thomas’s Battersea.

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.

Также мы писали, что королева Елизавета II может быть казнена из-за неудачно принятого решения.

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