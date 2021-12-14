Идеальное пюре из гороха: рецепт от звездного кулинара

Приготовить пюре из обычного картофеля уже под силу даже детям. Но вкусное пюре можно готовить из других овощей. Осенью в рационе обязательно должны быть морковь, капуста, бобовые и тыква.
Как приготовить идеальное нежное пюре из молодого горошка, рассказал кулинар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.
Если горох молодой и свежий – промойте. Если замороженный – разморозьте.
Мелко порежьте лук, переложите его в сотейник и обжарьте на растительном масле до готовности.
Добавьте горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне 5-7 минут
Добавьте в сотейник листья шпината, доведите до кипения, можно добавить тимьян и сразу снимайте с огня.
Дайте остыть, а потом переложите в блендер и взбейте до однородной массы.
Пюре перетрите через сито, добавьте немного воды или бульона.
Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло.
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