Идеальное пюре из гороха: рецепт от звездного кулинара

Ингредиенты

Горох – 400 г

Свежий шпинат – 50 г

Лук – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Растительное масло – 15 г

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Если горох молодой и свежий – промойте. Если замороженный – разморозьте.

Мелко порежьте лук, переложите его в сотейник и обжарьте на растительном масле до готовности.

Добавьте горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне 5-7 минут

Добавьте в сотейник листья шпината, доведите до кипения, можно добавить тимьян и сразу снимайте с огня.

Дайте остыть, а потом переложите в блендер и взбейте до однородной массы.

Пюре перетрите через сито, добавьте немного воды или бульона.

Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло.

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