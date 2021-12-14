Ідеальне пюре з гороху: рецепт від зіркового кулінара

Інгредієнти

Горох-400 г

Свіжий шпинат-50 г

Цибуля-100 г

Вершкове масло-50 г

Рослинна олія – 15 г

Сіль і перець - до свого смаку

Спосіб приготування

Якщо горох молодий і свіжий – промийте. Якщо заморожений - розморозьте.

Дрібно поріжте цибулю, перекладіть його в сотейник і обсмажте на олії до готовності.

Додайте горошок, налийте воду або овочевий бульйон, посоліть, поперчіть і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин

Додайте в сотейник листя шпинату, доведіть до кипіння, можна додати чебрець і відразу знімайте з вогню.

Дайте охолонути, а потім перекладіть в блендер і збийте до однорідної маси.

Пюре перетріть через сито, додайте трохи води або бульйону.

Підігрійте пюре і додайте вершкове масло.

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