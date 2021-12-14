Ідеальне пюре з гороху: рецепт від зіркового кулінара

Приготувати пюре зі звичайної картоплі вже під силу навіть дітям. Але смачне пюре можна готувати з інших овочів. Восени в раціоні обов'язково повинні бути морква, капуста, бобові та гарбуз.
Як приготувати ідеальне ніжне пюре з молодого горошку, розповів кулінар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
Якщо горох молодий і свіжий – промийте. Якщо заморожений - розморозьте.
Дрібно поріжте цибулю, перекладіть його в сотейник і обсмажте на олії до готовності.
Додайте горошок, налийте воду або овочевий бульйон, посоліть, поперчіть і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин
Додайте в сотейник листя шпинату, доведіть до кипіння, можна додати чебрець і відразу знімайте з вогню.
Дайте охолонути, а потім перекладіть в блендер і збийте до однорідної маси.
Пюре перетріть через сито, додайте трохи води або бульйону.
Підігрійте пюре і додайте вершкове масло.
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