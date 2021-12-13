ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 13:42
Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек Иллюстративное фото: Как приготовить сборную мясную солянку по старинному рецепту (pixabay.com))
Автор: Светлана Мащенко

Сборная мясная солянка - невероятно вкусный и сытный суп, который готовят с добавлением нескольких видов мяса, копченостей, томатной пасты, соленых огурцов и лимона. Такое нестандартное сочетание способно "взорвать" вкусовые рецепторы.

Предлагаем вам приготовить это первое блюдо по "кулинарной библии" наших мам и бабушек - "Книге о вкусной и здоровой пище", которая впервые вышла еще в 1939-м году пробным тиражом.

Ингредиенты для солянки

На 500 г мяса (для бульона):

  • 300 г вареных или жареных мясных продуктов,
  • 4 соленых огурца,
  • 2 головки репчатого лука,
  • 2 ст. ложки томата-пюре,
  • 3 ст. ложки масла,
  • по 1 ст. ложке каперсов и черных маслин,
  • 100 г сметаны,
  • 1/4 лимона,
  • зелень (укроп или петрушка),
  • помидоры (при желании).

Пошаговое приготовление блюда

Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, подлив немного бульона.

Огурцы очистить от кожицы, разрезать на две части и нарезать ломтиками.

Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть различные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса и прочие. Их следует нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5-10 минут.

Можно добавить нарезанные кружочками помидоры.

При подаче к столу в солянку положить сметану, маслины, ломтики лимона, очищенного от кожицы, мелко нарезанную зелень петрушки или укроп.

Маленькая подсказка: если не нашли каперсы, ничего страшного.

Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек

Коллаж РБК-Украина: Солянка из "Книги о вкусной и здоровой пище"

Это интересно знать

Второе издание книги "Книги о вкусной и здоровой пище" вышло уже в 1952-м году фантастическим тиражом в 8 млн экземпляров.

Для советских людей это была своего рода "кулинарной библией". Кроме рецептов там было много кухонных лайфхаков (если говорить современным языком).

В книге 424 страницы, а форматом она больше стандарта А4.

Также мы писали, как испечь маковый пирог с орехами по старинному и очень простому рецепту.

Кроме того сообщалось, как выпечь настоящий крымскотатарский пирог фулту.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы