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Как идеально почистить яйца для новогодних салатов: лайфхак, который сэкономит время

Автор: Татьяна Самарук

Варить яйца умеют все, но почистить их никто не любит. В частности, не приятно когда скорлупа пристает, а белок отваливается. Поэтому специалисты поделились хитростью, которая поможет минимизировать отходы.

Об этом фудблогер Оля Сидорчук на своей странице в Instagram.

Как легко почистить вареное яйцо

Так, яйца входят в наш ежедневный рацион и каждый готовит их по-разному. Однако, сейчас в период праздничных застолий, на которых обязательно будет несколько салатов с яйцом.

Отмечается, что чистить их, конечно же, нравится не каждому. Однако если знать один лайфхак, то это дело займет несколько секунд.

По словам эксперта, сваренное яйцо нужно положить в стакан, а сверху накрыть таким же стаканом. Несколько секунд потрясите.

В конце вся скорлупа полностью отделится сама.

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