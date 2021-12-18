Як ідеально почистити яйця для новорічних салатів: лайфхак, який зекономить час

Варити яйця вміють усі, але почистити їх ніхто не любить. Зокрема, не приємно коли шкарлупа пристає, а білок відвалюється. Тому фахівці поділились хитрістю, яка допоможе мінімізувати відходи.
Про це фудблогер Оля Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.
Так, яйця входять у наш щоденний раціон і кожен готує їх по-різному. Однак, зараз у період святкових застіль, на яких обов'язково буде кілька салатів з яйцем.
Зазначається, що чистити їх, звісно ж, подобається не кожному. Проте якщо знати один лайфхак, то ця справа займе кілька секунд.
За словами експерта, зварене яйце потрібно покласти у склянку, а зверху накрити такою ж склянкою. Кілька секунд потрясіть.
В кінці уся шкаралупа повністю відокремиться сама.
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