Як ідеально почистити яйця для новорічних салатів: лайфхак, який зекономить час

Як легко почистити варене яйце

Так, яйця входять у наш щоденний раціон і кожен готує їх по-різному. Однак, зараз у період святкових застіль, на яких обов'язково буде кілька салатів з яйцем.

Зазначається, що чистити їх, звісно ж, подобається не кожному. Проте якщо знати один лайфхак, то ця справа займе кілька секунд.

За словами експерта, зварене яйце потрібно покласти у склянку, а зверху накрити такою ж склянкою. Кілька секунд потрясіть.

В кінці уся шкаралупа повністю відокремиться сама.