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Як ідеально почистити яйця для новорічних салатів: лайфхак, який зекономить час

Автор: Тетяна Самарук

Варити яйця вміють усі, але почистити їх ніхто не любить. Зокрема, не приємно коли шкарлупа пристає, а білок відвалюється. Тому фахівці поділились хитрістю, яка допоможе мінімізувати відходи.

Про це фудблогер Оля Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.

Як легко почистити варене яйце

Так, яйця входять у наш щоденний раціон і кожен готує їх по-різному. Однак, зараз у період святкових застіль, на яких обов'язково буде кілька салатів з яйцем.

Зазначається, що чистити їх, звісно ж, подобається не кожному. Проте якщо знати один лайфхак, то ця справа займе кілька секунд.

За словами експерта, зварене яйце потрібно покласти у склянку, а зверху накрити такою ж склянкою. Кілька секунд потрясіть.

В кінці уся шкаралупа повністю відокремиться сама.

Раніше ми повідомляли, як швидко почистити картоплю на олів'є.

Також ми писали, що цей фрукт очистить вашу мікрохвильовку за хвилини.

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