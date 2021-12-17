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Этот фрукт очистит вашу микроволновку за минуты: дорогие средства не нужны!

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Пятница 17 декабря 2021 09:28
Этот фрукт очистит вашу микроволновку за минуты: дорогие средства не нужны! Лимон поможет очистить микроволновку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Микроволновая печь - это предмет, который очень быстро загрязняется, к тому же там могут размножаться бактерии. Есть один всем известный фрукт, который поможет очистить бытовую технику за несколько минут. Это лимон.

Об этом рассказали в статье издания Express.

В микроволновке разогревают почти все - поэтому в ней может скапливаться в огромных количествах жир и микробы.

Есть отличный способ очистить вещь от грязи и жира, и он скорее всего есть у вас дома.

Вода и лимон

Вам понадобится всего лишь два ингредиента - вода и лимон.

На форуме Reddit, посвященном методам очистки микроволновой печи, пользователь Evaluatrix поделился лайфхаком.

"Ранее я пользовался водой, а сейчас просто попробовал добавить немного лимона в воду, и это значительно упростило работу", - поделился пользователь.

Он использует воду для "пропаривания" внутренней части микроволновой печи.

Лайфхак по очистке

Чтобы очистить микроволновую печь с помощью лимона, вам нужно будет наполнить небольшую, подходящую для использования в микроволновой печи миску водой. Отмерьте примерно полстакана воды в миску. Разрежьте лимон пополам и выжмите весь его сок в воду.

Для более тщательной очистки опустите в воду оставшиеся половинки лимона.

Затем поставьте в микроволновую печь миску с лимонной водой на сильной мощности примерно на три минуты или пока жидкость не закипит.

Дайте жидкости постоять пять минут. В это время не открывайте микроволновку. После 5 минут вы легко удалите губкой остатки пищи и остатки, прилипшие к стенкам микроволновки.

Бонусом будет приятный запах лимона. Пользуйтесь.

Напомним, что ранее мы сообщали, как легко очистить чайник от накипи.

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