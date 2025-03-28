Домашня буженина з часником та прянощами: готуємо неймовірно ніжне м'ясо на Великдень власноруч

М'ясні страви займають окреме місце на святковому столі, а буженина може стати основною на Великдень. Вона неймовірно ніжна, соковита, легко поєднується з будь-якими гарнірами та салатами. І приготувати її можна самостійно.

Як готувати домашню буженину з часником та прянощами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Свинячий ошийок - 1 кг

Часник, головка - 1 шт.

Спеції до м'яса - 20 г

Паприка мелена - 10 г

Перець каєнський - 20 г

Сіль - 20 г

Перець чорний мелений - 10 г

Олія соняшникова - 50 мл

Як приготувати домашню буженину з часником

Часник потрібно очистити та нарізати брусочками. Спеції до м'яса змішайте з паприкою, каєнським перцем, сіллю та чорним перцем.

М'ясо помийте, обсушіть і вузьким гострим ножем зробіть у ньому глибокі надрізи. Брусочки часнику обваляйте в суміші спецій та вкладіть у надрізи.

Решту спецій змішайте з олією і натріть добре цією сумішшю м'ясо. Загорніть його у харчову плівку і залиште на 2 години при кімнатній температурі - щоб воно добре промаринувалося. Домашня буженина на Великдень порадує ваших гостей (кадр з відео)

Форму для запікання застеліть пергаментом, розгорніть плівку і викладіть м'ясо у форму. Духовку розігрійте до 200 градусів. Поставте м'ясо у духовку на 20 хвилин.

Потім зменште температуру до 140 градусів і запікайте ще 60-70 хвилин, до появи рум'яної скоринки.

Готове м'ясо перекладіть на блюдо, накрийте фольгою і дайте постояти хвилин 15. Потім можна нарізати скибочками та подавати до столу.

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