Ви будете у захваті! Ніжний яєчний сир на Великдень з чотирьох інгредієнтів

Цей сир називають "словацьким", але він присутній на столі у Великдень не тільки в цій країні. Такий сир люблять в Фінляндії, в Латвії та Естонії, а ще - у Німеччині. У різних країнах у рецептурі є відмінності, а у Фінляндії часто додають не курячі яйця, а морських перелітних та водоплавних птахів.

Як приготувати ніжний великодній сир за найпростішим рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Яйця курячі - 12 шт.

Молоко 2,5% - 1 л

Сіль - 1 ч. ложка

Перець чорний горошком - 6 шт.

За бажанням у сир можна додати улюблені трави, червоний перець або цукор - для більш пікантного смаку.

Як готувати ніжний сир на Великдень

Зробіть водяну баню - поставте миску над каструлею з киплячою водою. У миску збийте яйця. Додайте молоко, сіль, перець і ретельно перемішайте.

Тримайте миску на водяній бані й часто помішуйте дерев'яною ложкою або лопаткою - поки суміш не згорнеться - приблизно 20-30 хвилин. Або поки не перестане виділяться сироватка (рідина).

Застеліть друшляк вологою марлею або двома шарами марлі. Помістить друшляк над мискою, щоб зібрати сироватку. Потім шумівкою перекладіть сир у марлю. Залиште на 10-15 хвилин, щоб з сиру стекла зайва рідина.

Зберіть краї марлі в джгут, щоб злити якнайбільше сироватки з сиру. Зв'яжіть марлю з сиром в акуратний пучок, і злегка натискайте на марлю, щоб допомогти стекти сироватці.

Прив'яжіть мотузку до дерев'яної ложки та підвісьте сир над каструлею ще на 30 хвилин - щоб зібрати сироватку.

Коли ваша яєчно-сирна кулька охолоне і сироватка капати більше не буде - помістить сир у холодильник, але у підвішеному стані над каструлею, щоб він зберіг свою круглу форму. Витримайте сир в холодильнику не менше 12 годин.

Все, ваш великодній сир готовий. Його можна подавати на святковий стіл, різати на бутерброди або навіть покласти у кошик, щоб освятити у церкві.

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