Идеальный рецепт самого вкусного рулета из курятины на Пасху: нежнее ветчины и колбасы
Блюда для праздничного стола на Пасху - это всегда что-то мясное. Но если вам надоели обычные колбасы, ветчины и буженины, то попробуйте приготовить нежнейший рулет из куриного мяса. Он очень сочный и мягкий, а пикантный вкус ему придает чернослив.
Как приготовить самый вкусный куриный рулет на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт на канале YouTube "Пан Фартук".
Что вам понадобится:
- Куриное филе - 300 г
- Чернослив без косточки - 5 шт.
- Грецкие орехи - 50 г
- Сыр твердый - 40 г
- Масло растительное - 15 мл
- Соль, перец черный молотый, специи к курице, зелень - по вашему вкусу.
Как готовить куриный рулет с черносливом на Пасху
Чернослив хорошо промойте и уберите косточки, если они есть. Орехи измельчите на небольшие кусочки. Сыр натрите на среднюю терку.
Куриное филе помойте, обсушите и разрежьте пополам, но не до конца - так, чтобы получился плоский пласт мяса. Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком, плоской стороной - так вам будет легче заворачивать его в рулет.
Мясо посолите, поперчите, добавьте любимые специи и выложите на него слой чернослива, сверху добавьте орехи и посыпьте сыром.
Осторожно заверните мясо в рулет и перевяжите кулинарной нитью. Слегка смажьте маслом и посыпьте специями.
Форму для запекания застелите пергаментом и положите в нее рулет. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рулет 30-35 минут.
С готового рулета снимите нить, нарежьте ломтиками и подавайте на стол. Есть его можно как холодным - в виде закуски, так и горячим - как добавка к основному блюду или гарниру.
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