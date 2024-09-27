Ідеальний рататуй: рецепт вишуканого овочевого рагу французької кухні

Що потрібно для рататую

Для того, щоб приготувати овочеве рагу рататуй, потрібні ці продукти:

баклажани - 2 шт.;

патисони - 2 шт.;

цукіні - 2 шт.;

помідори - 6 шт.;

оливкова олія - 6 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 4 зубчики;

болгарський перець - 2 шт.;

консервовані помідори (або томатна паста) - 795 г;

базилік - жменька

сухий часник - 1 ч. л.;

свіжа петрушка - декілька гілочок;

чебрець - 2 ч. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати рататуй

Для того, щоб рататуй був не лише смачним, а й ефектним, необхідно правильно нарізати овочі. Помиті перці потрібно нарізати на четвертинки, видаливши насіння. Рекомендують брати перці різного кольору.

Цукіні, патисони та баклажани потрібно помити та нарізати на кружальця завтовшки декілька міліметрів. Цибулю та перець потрібно почистити, цибулю нарізати на кубики, а часник розчавити.

Листя базиліку та петрушки потрібно промити, обсушити, а потім подрібнити ножем.

Спочатку приготуйте соус. Для цього нагрійте 4 ст. л. олії у пательні, яку можна ставити в духовку, на середньому вогні.

Обсмажте цибулю, часник і болгарський перець до розм'якшення, приблизно протягом 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте подрібнені консервовані помідори або томатну пасту.

Перемішайте інгредієнти соусу, зніміть пательню з вогню та додайте базилік. Ще раз перемішайте, а потім розрівняйте поверхню соусу лопаткою. Якщо ж використовуєте окремо форму для випікання рататую, викладіть соус у форму та розрівняйте його.

Розкладіть овочі по черзі шматочками (наприклад, баклажани, помідори, кабачки, цукіні) поверх соусу, починаючи від зовнішнього краю до центру сковороди, посоліть і поперчіть.

У невеликій мисці змішайте базилік, часник, петрушку, чебрець, сіль, перець та оливкову олію, викладіть трав'яну приправу на овочі.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Накрийте деко фольгою і запікайте рагу протягом 40 хвилин. Потім зніміть фольгу і запікайте рататуй протягом 20 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.