Идеальный рататуй: рецепт изысканного овощного рагу французской кухни

Что нужно для рататуя

Для того чтобы приготовить овощное рагу рататуй, нужны эти продукты:

баклажаны - 2 шт.;

патиссоны - 2 шт.;

цуккини - 2 шт.;

помидоры - 6 шт.;

оливковое масло - 6 ст. л.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 4 зубчика;

болгарский перец - 2 шт.;

консервированные помидоры (или томатная паста) - 795 г;

базилик - горстка

сухой чеснок - 1 ч. л.;

свежая петрушка - несколько веточек;

чабрец - 2 ч. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить рататуй

Чтобы рататуй был не только вкусным, но и эффектным, необходимо правильно нарезать овощи. Вымытые перцы нужно нарезать на четвертинки, удалив семена. Рекомендуют брать перцы разного цвета.

Цуккини, патиссоны и баклажаны нужно помыть и нарезать на кружки толщиной несколько миллиметров. Лук и перец нужно почистить, нарезать лук на кубики, а чеснок раздавить.

Листья базилика и петрушки нужно промыть, обсушить, а затем измельчить ножом.

Сначала приготовьте соус. Для этого нагрейте 4 ст. л. растительного масла в сковороде, которую можно ставить в духовку, на среднем огне.

Обжарьте лук, чеснок и болгарский перец до размягчения примерно в течение 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте измельченные консервированные помидоры или томатную пасту.

Перемешайте ингредиенты соуса, снимите сковороду с огня и добавьте базилик. Еще раз перемешайте, а затем разровняйте поверхность соуса лопаткой. Если же вы используете отдельно форму для выпекания рататуя, выложите соус в форму и разровняйте его.

Разложите овощи поочередно кусочками (например, баклажаны, помидоры, кабачки, цуккини) поверх соуса, начиная от наружного края до центра сковороды, посолите и поперчите.

В небольшой миске смешайте базилик, чеснок, петрушку, чабрец, соль, перец и оливковое масло, выложите травяную приправу на овощи.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Накройте противень фольгой и запекайте рагу в течение 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте рататуй в течение 20 минут, пока овощи не станут мягкими.