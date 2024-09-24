Лисички в сметані: рецепт, який здивує навіть найвибагливіших гурманів

Лисички в сметані - дуже популярна "осіння" страва, яку часто готують в період збирання грибів. Сметана надає поживним грибам ніжного смаку, який доповнюється цибулею та зеленню.

Про те, як готувати лисички в сметані, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Готуй Смакуй" Віталія Бугери.

Що потрібно для лисичок в сметані

Для того, щоб приготувати лисички в сметані, підготуйте ці продукти:

лисички - 600 г;

сметана - 250 г;

цибуля - 5 шт.;

масло - 70 г;

олія - 2-3 ст. л.;

петрушка - пучок;

часник - 7 зубчиків;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати лисички в сметані

Найкраще готувати смажені лисички в казанці, або використовувати посуд з товстими стінками, щоб гриби краще просмажились та набули яскравого смаку.

Попередня обробка лисичок перед обсмаженням відрізняється - хтось просто промиває гриби і смажить, хтось замочує в підсоленій воді. Але, щоб лисички швидше приготувалися і були м'якшими, їх радять попередньо відварити.

Для цього в киплячу та злегка підсолену воду потрібно всипати промиті гриби. За 10 хвилин після кипіння лисичок потрібно прибрати рідину, перекинувши гриби на друшляк.

Поки лисички варяться, очистьте та наріжте цибулю на великі кубики. Розігрійте пательню або казан, тим часом наріжте гриби на невеликі шматочки.

Наріжте лисички на декілька частин (скриншот / Готуй Смакуй)

Коли посуд достатньо розігріється, влийте олію та всипте гриби. Одразу зменште вогонь, щоб гриби не підгоріли на початку приготування.

Коли волога з грибів випарується, додайте вершкове масло. Це потрібно робити приблизно за 2 хвилини від початку смаження лисичок.

За декілька хвилин додайте нарізану цибулю та перемішайте її з грибами. Через 5-7 хвилин додайте сметану, сіль та перець. Перемішайте лисички і зменште вогонь до мінімального.

Додавати сметану до лисичок треба не одразу (скриншот / Готуй Смакуй)

Тим часом помийте і наріжте листя петрушки. Часник треба очистити та подрібнити. Коли лисички будуть готові, додайте до них зелень та часник, перемішайте - і смажені лисички зі сметаною можна подавати до столу.

Для гармонійного смаку лисички рекомендують поєднувати з картоплею, наприклад, з пюре.