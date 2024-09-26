Кускус з овочами, грибами і куркою: три рецепти смачнючої і корисної страви

Кускус - один з найбільш популярних гарнірів. Готувати кускус дуже зручно, адже його достатньо запарити. А зробити страву смачною можна, додавши овочі, гриби або м'ясо.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як готувати кускус з овочами, грибами та м'ясом.

Кускус з овочами

Кускус з овочами (скриншот / Швидко та Смачно UA)

Для того, щоб швидко приготувати кускус з овочами, треба такі продукти:

кускус - 1 склянка;

часник - 1 зубчик;

кабачок - 1 шт.;

болгарський перець - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

помідори (маленькі) - 4-5 шт.;

олія - 1-2 ст. л.;

сіль - 0,5 ст. л.;

зелень - до смаку.

Як готувати кускус з овочами

Спочатку приготуйте овочі. Моркву та кабачок потрібно нарізати соломкою, з перцю видалити плодоніжку та насіння, і також нарізати овоч соломкою.

Помідори наріжте на кубики. Розігрійте глибоку пательню з олією, всипте моркву та перець. Промийте і подрібніть зелень.

Обсмажте овочі протягом декількох хвилин, а потім додайте кабачок. Перемішайте і за декілька хвилин додайте помідори.

Часник потрібно почистити та подрібнити, а потім додати до овочів разом з сіллю та зеленню. Зменште вогонь та тушкуйте овочі до готовності.

Після цього всипте до овочів кускус та залийте все окропом. Накрийте пательню кришкою, вимкніть вогонь та залиште страву настоюватись на 10 хвилин - і кускус з овочами готовий.

Кускус з грибами і шпинатом

Кускус з грибами (ілюстративне фото: GettyImage)

Для приготування кускусу з грибами та шпинатом, потрібні ці інгредієнти:

кускус - склянка;

окріп - склянка;

печериці - 300-400 г;

цибуля - 1 шт.;

шпинат - 1 склянка;

часник - 2-3 зубчики;

соєвий соус - 2 ст. л.;

олія - 2-3 ст. л.;

Як готувати кускус з грибами і шпинатом

Для початку помийте та почистьте гриби, наріжте їх на тонкі скибочки. Також почистьте часник і цибулю. Наріжте цибулю на кубики, а часник розчавіть.

Розігрійте пательню з олією на сильному вогні, обсмажте гриби, час від часу помішуючи. Коли печериці стануть коричневого кольору, вкиньте цибулю.

Коли гриби з цибулею будуть готові, додайте промитий шпинат. Нарізати його не обов'язково. Також додайте часник, сіль та перець до смаку та соєвий соус.

Перемішайте інгредієнти та просмажте гриби ще протягом декількох хвилин. Тим часом приготуйте кускус.

Варити його не потрібно, достатньо залити окропом, додавши олію та сіль до смаку, накрити посуд кришкою та залиште настоюватись на 5 хвилин. Готовий кускус перемішайте і розкладіть по тарілках разом з грибами зі шпинатом.

Кускус з куркою

Кускус з куркою (фото: GettyImages)

Щоб приготувати кускус з куркою, потрібні такі продукти:

кускус - 200 г;

гарячий курячий бульйон - 200 мл;

куряча грудка - 200 г;

консервований нут - 220 г;

оливкова олія - 1 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

імбир - шматочок 1-2 см;

паста хариси - 1-2 ст. л.;

курага - 10 шт..

Як готувати кускус з куркою

Розігрійте оливкову олію у великій пательні та обсмажте цибулю протягом 1-2 хвилини, поки вона не розм’якшиться. Додайте курку і смажте протягом 7-10 хвилин, до готовності та поки цибуля не стане золотистою.

Натріть імбир на тертці, перемішайте з харисою. Залийте сумішшю курку з цибулею і протушкуйте протягом хвилини.

Додайте курагу, нут і кускус, потім залийте інгредієнти бульйоном і ще раз перемішайте. Накрийте пательню кришкою або фольгою і залиште на вогні приблизно на 5 хвилин, поки кускус не вбере весь бульйон і не стане м'яким.

Перед подачею на стіл, розбийте грудочки кускусу виделкою і за бажанням посипте коріандром.