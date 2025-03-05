Ідеальний партнер: міф чи реальність? Розбиваємо найпоширеніші стереотипи

Як пояснює експерт, у реальному житті люди не читають думки, не завжди діють логічно, а часом ще й залишають мокрий рушник на ліжку.

"Але суспільство (і кіно, ідеалізовані історії в соцмережах, книжки) нав'язує нам образ "того самого" або "тієї самої", - пояснює Віталій Курсік.

Він назвав найпоширеніші міфи про ідеальні стосунки та пояснив, чому не варто у них вірити.

Міф 1. "Якщо це твоя людина - ти відразу це відчуєш"

Насправді хімія і шалений потяг можуть бути до кого завгодно - навіть до того, хто вам зовсім не підходить. А справжня сумісність проявляється з часом, коли люди бачать один одного в різних ситуаціях.

Міф 2. "Ідеальна пара ніколи не свариться"

"Якщо двоє людей живуть разом і у них немає конфліктів - це або роботи, або хтось із ними просто мовчить і пригнічує свої емоції. Різні погляди - це нормально. Важливо не уникати сварок, а навчитися розмовляти та знаходити рішення, а не доводити, хто правий", - каже фахівець. Не сваряться у стосунках тільки роботи або ті, хто приховує свої почуття (фото: freepik.com)

Міф 3. "Любов - це коли без нього (неї) не можеш жити"

Це більше схоже на залежність. Справжня любов - це коли вам добре разом, але кожен залишається цільною особистістю, а не половинкою іншого.

Міф 4. "Якщо це кохання, то воно буде легким"

"Іноді любов - це вибір. Це не тільки "метелики в животі", а й спільна робота над стосунками. І навіть у найбільш закоханих пар виникають важкі періоди", - пояснює коуч.

Міф 5. "Потрібно просто знайти свою людину - і все складеться"

А ще можна знайти класне тренажерний зал - і стати автоматично спортивним. Тільки це так не працює. Будь-які стосунки - це процес, в якому важливо не лише вибрати правильного партнера, а й самому бути тим, з яким хочеться будувати майбутнє.

"Що означає це, що "ідеального" партнера не існує? Так. Але можна знайти те, з ким буде добре, цікаво, надійно. Не через магію чи долю, а через справжню близькість, розуміння і бажання бути разом", - резюмує Віталій Курсік.

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