Идеальный партнер: миф или реальность? Разбиваем самые распространенные стереотипы

Как объясняет эксперт, в реальной жизни люди не читают мысли, не всегда действуют логично, а порой еще и оставляют мокрое полотенце на кровати.

"Но общество (и кино, идеализированные истории в соцсетях, книги) навязывает нам образ "того самого" или "той самой", - объясняет Виталий Курсик.

Он назвал самые распространенные мифы об идеальных отношениях и объяснил, почему не стоит в них верить.

Миф 1. "Если это твой человек - ты сразу это почувствуешь"

На самом деле химия и безумное влечение могут быть к кому угодно - даже к тому, кто вам совсем не подходит. А настоящая совместимость проявляется со временем, когда люди видят друг друга в разных ситуациях.

Миф 2. "Идеальная пара никогда не ссорится"

"Если два человека живут вместе и у них нет конфликтов - это либо работы, либо кто-то из них просто молчит и подавляет свои эмоции. Разные взгляды - это нормально. Важно не избегать ссор, а научиться разговаривать и находить решения, а не доказывать, кто прав", - говорит специалист. Не ссорятся в отношениях только роботы или те, кто скрывает свои чувства (фото: freepik.com)

Миф 3. "Любовь - это когда без него (нее) не можешь жить"

Это больше похоже на зависимость. Настоящая любовь - это когда вам хорошо вместе, но каждый остается цельной личностью, а не половинкой другого.

Миф 4. "Если это любовь, то она будет легкой"

"Иногда любовь - это выбор. Это не только "бабочки в животе", но и совместная работа над отношениями. И даже у самых влюбленных пар возникают трудные периоды", - объясняет коуч.

Миф 5. "Нужно просто найти своего человека - и все сложится"

А еще можно найти классный тренажерный зал - и стать автоматически спортивным. Только это так не работает. Любые отношения - это процесс, в котором важно не только выбрать правильного партнера, но и самому быть тем, с которым хочется строить будущее.

"Значит ли это, что "идеального" партнера не существует? Да. Но можно найти то, с кем будет хорошо, интересно, надежно. Не через магию или судьбу, а через настоящую близость, понимание и желание быть вместе", - резюмирует Виталий Курсик.

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