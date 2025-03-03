Дружина за кордоном, чоловік - на війні. Чи можна зберегти стосунки, якщо не бачитися 2-3 роки?

Дистанційні стосунки - це наче любов у режимі очікування: почуття є, але реальність диктує свої правила. І якщо на місяць-два можна перетерпіти, то коли йдеться про 2-3 роки, питання "чи можливо це?" стає риторичним.

Чи можуть стосунки витримати змушену розлуку довжиною у декілька років, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чи будуть жити стосунки під час тривалої розлуки?

За словами експерта, все залежить від двох людей, їхньої психічної витривалості та того, що саме їх тримає разом.

"Для когось відстань - це випробування, яке тільки зміцнює почуття. Вони листуються, телефонують, планують зустрічі та живуть спільними мріями. А для когось - це поступове згасання, коли "привіт, як справи?" перетворюється на суху формальність", - пояснює коуч.

Він додав, що довга розлука обов'язково вплине на стосунки й тільки час покаже - як само і чи будуть наслідки негативними.

"Адже, якщо чесно, довгі розлуки рідко проходять без наслідків. Людина - соціальна істота, їй потрібен тактильний контакт, живі емоції, а не лише сердечка в месенджері", - додає Віталій Курсік. Над стосунками на відстані також потрібно працювати (фото: freepik.com)

Що може врятувати такі стосунки?

По-перше, спільні плани: якщо є конкретна дата зустрічі чи переїзду - мозку легше сприймати це як тимчасові труднощі.

По-друге, відвертість: що чесніше партнери говорять про свої переживання, тим більше шансів, що їхній зв’язок витримає випробування часом.

І, звісно, мотивація - якщо розлука триває роками, варто чесно відповісти собі: "Чому я це роблю? Чи справді воно того варте?"

"Чи можна зберегти стосунки, не бачачи одне одного кілька років? Теоретично - так. Практично - лише якщо обидва партнери цього по-справжньому хочуть і готові працювати над стосунками навіть на відстані. Інакше це буде просто гарна, але вже минула історія", - резюмує експерт.

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