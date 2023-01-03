Ідеальні вареники на Різдво: як замісити тісто правильно

Класичні вареники

Борошно - 550-600 г

Вода – 200 мл

Рослинна олія – 1 ст. ложка

Сіль - щіпка

Для начинки:

Картопля – 5-6 шт.

Цибуля - до свого смаку

Рослинна олія

Спосіб приготування

Третину борошна насипте в глибоку миску і залийте теплою водою із сіллю. Добре перемішайте, додайте олію. Поступово додайте решту борошна і вимішуйте. Тісто повинне вийти м'яким і не прилипати до рук. Відкладіть тісто на пів години.

Картоплю потрібно очистити та відварити. Потім пом'яти у пюре. Цибулю нарізаємо дрібно та обсмажуємо в олії. Додаємо до картоплі.

Посипаємо борошном стіл, розкочуємо тісто в тонкий пласт і вирізаємо круглі заготовки для вареників - можна використовувати широку склянку. На заготовку кладемо трохи картоплі та заліплюємо краї. Складаємо на тацю або дошку, посипану борошном.

Які ще є варіанти тесту для вареників

Для ідеального тесту на вареники варто брати муку вищого ґатунку. А ось яйця додавати не варто, хіба тільки білок. При замішуванні тіста звертайте увагу на консистенцію. Якщо тісто жорсткіше – додайте трохи води. Якщо занадто м'яке – трохи борошна.

Деякі кулінари рекомендують замінити воду на сироватку.

Тісто для вареників із яйцем

Борошно - 500-600 г

Вода – 250 мл

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Яйце - 1 шт.

Сіль – 1 ч. ложка

Яйце перемішайте з водою. Додайте сіль та олію. Борошно просійте, зробіть у гірці поглиблення - замішуйте на столі чи широкій мисці. Вилийте всю рідину і починайте замішувати по краях, поступово, поки у вас не утвориться куля. Вимішувати потрібно 10-15 хвилин, потім накрити вологим рушником та залишити на 20 хвилин.

Далі тісто можна розкачати повністю або скачати його ковбаскою. Потім відрізати шматочками й розкачувати заготовки для вареників.

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Тісто на вареники з кефіром чи сироваткою

Кефір - 500 мл

Борошно - 5 склянок

Цукор – 1 ст. ложка

Сода – 1 ч. ложка

Сіль – 1 ч. ложка

Яйце - 1 шт.

Борошно просійте, додайте сіль і соду. Яйце з цукром змішайте в окремому посуді, але не збивайте. Влийте в поглиблення в борошні яйце й обережно розмішайте. Потім додайте туди кефір та замісіть тісто. Дайте йому постояти 30 хвилин і розкачайте.

Як правильно варити вареники

Заморожені та свіжі вареники варять однаково. Якщо у вас заморожені – попередньо розморожувати їх не потрібно. Якщо їх багато – беріть широку каструлю або розділіть на дві-три порції.

Воду для вареників обов'язково потрібно посолити перед тим, як ви їх відправите у каструлю – це не дасть їм злипнутись. Беріть із розрахунку ½ ч. ложки на літр води. Ще можна додати лавровий лист і 1 ст. ложку олії.

Вареники кидайте в окріп і відразу починайте помішувати, щоб вони не прилипли до дна. Зменшіть вогонь до середнього. Періодично помішуйте. Після того як вареники випливли - їх потрібно варити ще 3-5 хвилин. У готових вареників тісто буде м'яким та злегка прозорим.

Щоб готові вареники не злиплися, їх змащують вершковим маслом. Якщо ви використовуватимете грибну підливу, цибульну або шкварки - змащувати маслом не потрібно.