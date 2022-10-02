Простий рецепт лінивих голубців: чудово зігріють у холоди, і діти їдять із задоволенням

Голубці - одна з улюблених страв українців і їх готують із різними начинками. Але багато батьків неодноразово стикалися з проблемою, коли діти починають "розгортати" голубець і їдять лише начинку. Розв'язати цю проблему можна дуже легко - приготувати ліниві голубці.

Як готуються ліниві голубці - читайте в нашому рецепті нижче.

Складові:

Капуста – 500 г

Фарш - 400 г

Яйця – 1 шт.

Рис – 70 г

Цибуля - 250 г

Морква – 250 г

Часник - 2 зубчики

Томатна паста – 1-2 ст. ложки

Сметана – 2 ст. ложки

Сіль, перець, спеції – на смак

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати та опустити в окріп на 3-4 хвилини. Додаємо до капусти фарш та одне яйце. Рис ретельно промиваємо і додаємо до загальної суміші.

Цибулю та моркву потрібно очистити та дрібно нарізати. Потім обсмажити разом із часником 5-7 хвилин. Дати трохи охолонути й також додати до фаршу.

Потім потрібно з фаршу сформувати голубці та викласти їх у форму. Зробити заливку: 1-2 ложки томатної пасти змішати з 2 ложками сметани, трохи розбавити водою, додати спеції. Залити соусом голубці та поставити в духовку.

Тушкувати в духовці при 180 градусах 45-50 хвилин. Подавати з гарніром та зеленню.

Як варіант – голубці можна трохи обсмажити на сковороді до напівготовності, скласти в каструлю з товстим дном, залити соусом і дати закипіти. А потім тушкувати під закритою кришкою та на середньому чи маленькому вогні як звичайні голубці – близько 40 хвилин.

А ось ще один рецепт лінивих голубців: