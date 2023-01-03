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Идеальные вареники на Рождество: как замесить тесто правильно

Как приготовить идеальные вареники на Рождество (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Традиционно на Рождество подают к столу вареники - с картофелем и луком. Заправляют их сметаной, шкварками или грибной подливой. Но самое важное в этом блюде - тесто для вареников.

Как сделать идеальные вареники - читайте в материале Styler.

Классические вареники

  • Мука - 550-600 г
  • Вода - 200 мл
  • Растительное масло - 1 ст. ложка
  • Соль - щепотка

Для начинки:

  • Картофель - 5-6 шт.
  • Лук - по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления

Треть муки насыпьте в глубокую миску и залейте теплой водой с солью. Хорошо перемешайте, добавьте растительное масло. Постепенно добавляйте остальную муку и вымешивайте. Тесто должно получится мягким и не прилипать к рукам. Отложите тесто на полчаса.

Картофель нужно очистить и отварить. Потом помять в пюре. Лук нарезаем мелко и обжариваем в подсолнечном масле. Добавляем к картофелю.

Посыпаем мукой стол, раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем круглые заготовки для вареников - можно использовать широкий стакан. На заготовку кладем немного картофеля и залепляем края. Складываем на поднос или доску, посыпанную мукой.

Какие еще есть варианты теста для вареников

Для идеального теста на вареники стоит брать муку высшего сорта. А вот яйца добавлять не стоит, разве что только белок. При замешивании теста обращайте внимание на консистенцию. Если тесто более жесткое - добавьте немного воды. Если слишком мягкое - немного муки.

Некоторые кулинары рекомендуют заменить воду сывороткой.

Тесто для вареников с яйцом

  • Мука - 500 -600 г
  • Вода - 250 мл
  • Растительное масло - 2 ст. ложки
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - 1 ч. ложка

Яйцо перемешайте с водой. Добавьте соль и растительное масло. Муку просейте, сделайте в горке углубление - замешивайте на столе или в широкой миске. Вылейте всю жидкость и начинайте замешивать по краям, постепенно, пока у вас не образуется шар. Вымешивать нужно 10-15 минут, потом накрыть влажным полотенцем и оставить на 20 минут.

Далее тесто можно раскатать полностью или скатать его колбаской. Потом отрезать по кусочку и раскатывать заготовки для вареников.

Как приготовить самые вкусные вареники на Рождество (фото: wikipedia org)

Тесто на вареники с кефиром или сывороткой

  • Кефир - 500 мл
  • Мука - 5 стаканов
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Сода - 1 ч. ложка
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Яйцо - 1 шт.

Муку просейте, добавьте соль и соду. Яйцо с сахаром смешайте в отдельной посуде, но не взбивайте. Влейте в углубление в муке яйцо и аккуратно размешайте. Потом добавьте туда кефир и замесите тесто. Дайте ему постоять 30 минут и раскатайте.

Как правильно варить вареники

Замороженные и свежие вареники варят одинаково. Если у вас замороженные - предварительно размораживать их не нужно. Если их много - берите широкую кастрюлю или разделите на две-три порции.

Воду для вареников обязательно нужно посолить перед тем, как вы их отправите в кастрюлю - это не даст им слипнуться. Берите из расчета ½ ч. ложки на литр воды. Еще можно бросить лавровый лист и 1 ст. ложку растительного масла.

Вареники бросайте в кипяток и сразу же начинайте мешать, чтобы они не прилипли ко дну. Убавьте огонь до среднего. Периодически помешивайте. После того как вареники всплыли - их нужно варить еще 3-5 минут. У готовых вареников тесто будет мягким и слегка прозрачным.

Чтобы готовые вареники не слиплись, их смазывают сливочным маслом. Если вы будете использовать грибную подливу, луковую или шкварки - смазывать маслом не нужно.

Кстати, ранее мы писали о том, что делать, чтоб вареники и пельмени не разваривались при приготовлении.

А еще рассказывали о том, как приготовить ленивые голубцы.

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