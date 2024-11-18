Ідеальні пампухи до Різдва: рецепт смачнющих булочок у фритюрі від Лесі Кравецької

Пампухи - відома в усьому світі смачна випічка. В Україні їх традиційно готували на різноманітні свята, зокрема, на Святвечір або неділь, використовуючи різноманітну начинку. А несолодкі, запечені пампухи з часником зазвичай готували до борщу або юшки.
Про те, як готувати пампухи до Різдва, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лесі Кравецької "Львівські пляцки".
Для того, щоб приготувати різдвяні пампухи, треба такі інгредієнти:
Начинка для солодких пампухів може бути макова, бананова, лимонна або шоколадна, зі згущеним молоком. Втім, для начинки можна використовувати навіть халву та іриски.
Для макової начинки пампухів потрібні такі інгредієнти:
Щоб зробити макову начинку смачнішою, можна додати апельсин. Тоді необхідні ці продукти:
Для того, щоб зробити бананову начинку для пампухів, треба наступні інгредієнти:
Для незвичної лимонної начинки потрібні ці продукти:
Щоб зробити пампухи з шоколадом та згущеним молоком, знадобляться ці інгредієнти:
Приготування опари - найважливіший крок для того, щоб зробити смачні пампухи. Завдяки цьому тісто підіймається і булочки стають пухкими та повітряними.
Для того, щоб приготувати опару, молоко треба ледь підігріти, щоб воно було теплим. Налийте молоко в глибоку миску, всипте 20 г звичайного цукру і весь ванільний цукор.
Перемішайте інгредієнти, а тоді розкришіть дріжджі у рідину. Просійте в молоко 4 ст. л. борошна, ще раз перемішайте масу до однорідної консистенції, після чого накрийте посуд рушником і переставте в тепле місце на 15-20 хвилин. За цей час маса має збільшитись принаймні вдвічі.
Готова опара для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Тим часом просійте в окремий посуд борошно, а в іншій мисці збийте до світлої маси жовтки з рештою цукру, сіллю та м'яким вершковим маслом.
Опару перелийте до збитих жовтків та ретельно перемішайте суміш. Після цього всипте борошно і вимішайте тісто протягом 5-7 хвилин. Важливо, щоб тісто було еластичним та м'яким, інакше пампухи не будуть пухкими.
Посуд з тістом накрийте вологим рушником та поставте в тепле місце на 40-60 хвилин, поки маса не збільшиться вдвічі.
Готове тісто для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Перекладіть тісто на змащену олією робочу поверхню. Не варто підсипати борошна - воно зіпсує пампухи. Розкачайте або розтягніть тісто на пласт завтовшки 1-1,5 см.
Виріжте кружечки тіста за допомогою склянки, а потім викладіть в центр пампуха обрану начинку. Підніміть краї заготовки та защипніть їх, щоб зробити "мішечок". Потім сформуйте з тіста кульку.
Як готувати пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Перекладіть пампухи на пергаментний папір зліпленими краями донизу та залиште за кімнатної температури на 20-25 хвилин. Тоді пампухи збільшаться в розмірі.
Як готувати пампухи до Різдва (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Як зазначає Леся Кравецька, на процес смаження пампухів впливає кількість та температура олії. По-перше, рідини має бути стільки, щоб пампухи вільно плавали в посуді. По-друге, ідеальною температурою олії є 175 градусів - тоді пампухи не вберуть забагато жиру та не згорять.
Перевірити температуру олії доволі просто - окрім термометра, можна використати дерев'яну лопатку, зануривши її в рідину. Якщо олія починає активна булькати навколо лопатки - температура правильна.
Викладіть пампух в олію нижньою стороною догори та одразу накрийте посуд кришкою. Щойно пампух зарум'яниться з одного боку, переверніть його та обсмажте, вже не накриваючи посуд кришкою.
Як смажити пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Після цього перекладіть пампухи на серветки, щоб прибрати зайвий жир. Коли пампухи повністю охолонуть, присипте їх цукровою пудрою - і можна насолоджуватись різдвяною випічкою.
Щоб пампух не розклеївся під час смаження, начинка має бути густою та бути кімнатної температури.
Різноманітна начинка для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Для того, щоб приготувати пампухи з маковою начинкою, мак потрібно запарити, а потім розтерти до виділення рідини. Потім мак перемішують з цукром та подрібненим підсмаженим арахісом.
Для приготування апельсиново-макової начинки мак проварюють в домашньому апельсиновому сиропі. Для цього апельсин ретельно миють та нарізають шматочками, викидаючи кісточки, але не знімаючи шкірку.
Апельсин перекладають в каструлю, додають цукор, заливають водою і проварюють протягом 7 хвилин. Після цього суміш перебувають блендером до однорідної консистенції, потім всипають мак і проварюють до загустіння.
Щоб зробити начинку з карамелізованих бананів, цукор розтоплюють в пательні, потім додають гарячі вершки та м'яке масло. Банани нарізають на кружальці завтовшки 1-1,5 см і тушкують в суміші протягом 5 хвилин.
Для того, щоб приготувати пампухи з лимонною начинкою, яйця змішують з цукром, лимонним соком, цедрою і крохмалем. Суміш доводять до кипіння, помішуючи, а потім протираю через сито та додають масло. Такою начинкою наповнюють пампухи після випікання, використовуючи кондитерський шприц.
Щоб приготувати начинку для пампухів зі згущеного молока та шоколаду, шоколад потрібно посікти в крихту в чаші комбайна, а потім перемішати з вареним згущеним молоком. Таку начинку викладають на тісто перед формуванням пампуха.
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