Идеальные пампухи к Рождеству: рецепт вкусных булочек во фритюре от Леси Кравецкой

Что нужно для пампухов

Для того чтобы приготовить рождественские пампухи, нужны следующие ингредиенты:

мука - 470-525 г

яйца - 5-6 шт.

молоко - 250 мл

сахар - 40 г

ванильный сахар - 20 г

сливочное масло - 50 г

дрожжи - 33 г

соль - 1 г

растительное масло - 750 мл

Начинка для сладких пампухов может быть маковая, банановая, лимонная или шоколадная, со сгущенкой. Впрочем, для начинки можно использовать даже халву и ириски.

Для маковой начинки пампухов требуются следующие ингредиенты:

мак -150 г

жареный арахис - 50 г

сахар - 50 г

Чтобы сделать маковую начинку вкуснее, можно добавить апельсин. Тогда необходимы эти продукты:

апельсин (среднего размера) - 1 шт.

вода - 100 мл

сахар - 30-50 г

сухой молотый мак - 120 г

Для того чтобы сделать банановую начинку для пампухов, нужны следующие ингредиенты:

сахар - 75 г

сливки (жирность 33-36%) - 60 мл

сливочное масло - 15 г

бананы (среднего размера) - 3 шт.

Для необычной лимонной начинки нужны эти продукты:

яйца - 3 шт.

сахар - 190 г

сливочное масло - 35 г

лимонный сок - 150 мл

кукурузный крахмал - 10 г

цедра лимона - 1 ч. л.

Чтобы сделать пампухи с шоколадом и сгущенкой, понадобятся эти ингредиенты:

вареная сгущенка - 100 г

черный шоколад с целым лесным орехом - 100 г

Как готовить пампухи

Приготовление опары - важнейший шаг для того, чтобы сделать вкусные пампухи. Благодаря этому тесто поднимается и булочки становятся пышными и воздушными.

Для того чтобы приготовить опару, молоко надо слегка подогреть, чтобы оно было теплым. Налейте молоко в глубокую миску, всыпьте 20 г обыкновенного сахара и весь ванильный сахар.

Перемешайте ингредиенты, затем раскрошите дрожжи в жидкость. Просейте в молоко 4 ст. л. муки, перемешайте еще раз массу до однородной консистенции, после чего накройте посуду полотенцем и переставьте в теплое место на 15-20 минут. За это время масса должна увеличиться по крайней мере вдвое.

Готовая опара для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Тем временем просейте в отдельную посуду муку, а в другой миске взбейте до светлой массы желтки с оставшимися сахаром, солью и мягким сливочным маслом.

Опару перелейте взбитые желтки и тщательно перемешайте смесь. После этого всыпьте муку и перемешайте тесто в течение 5-7 минут. Важно, чтобы тесто было эластичным и мягким, иначе пампухи не будут пышными.

Посуду с тестом накройте влажным полотенцем и поставьте в теплое место на 40-60 минут, пока масса не увеличится вдвое.

Готовое тесто для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Переложите тесто на смазанную маслом рабочую поверхность. Не стоит подсыпать муки - она испортит пампухи. Раскатайте или растяните тесто на пласт толщиной 1-1,5 см.

Вырежьте кружочки теста с помощью стакана, а затем выложите в центр пампуха выбранную начинку. Поднимите края заготовки и защипните их, чтобы сделать "мешочек". Затем сформуйте из теста шарик.

Как готовить пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Переложите пампухи на пергаментную бумагу слепленными краями вниз и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Тогда пампухи увеличатся в размере.

Как готовить пампухи к Рождеству (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Как отмечает Леся Кравецкая, на процесс жарки пампухов влияет количество и температура масла. Во-первых, жидкости должно быть столько, чтобы пампухи свободно плавали в посуде. Во-вторых, идеальной температурой масла является 175 градусов - тогда пампухи не впитают слишком много жира и не сгорят.

Проверить температуру масла достаточно просто - кроме термометра, можно использовать деревянную лопатку, погрузив ее в жидкость. Если масло начинает активно булькать вокруг лопатки - температура правильная.

Выложите пампух в масло нижней стороной вверх и накройте посуду крышкой. Как только пампух зарумянится с одной стороны, переверните его и обжарьте, не накрывая посуду крышкой.

Как жарить пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

После этого переложите пампухи на салфетки, чтобы убрать лишний жир. Когда пампухи полностью остынут, присыпьте их сахарной пудрой - и можно наслаждаться рождественской выпечкой.

Как готовить начинку для пампухов

Чтобы пампух не расклеился во время жарки, начинка должна быть густой и комнатной температуры.

Разнообразная начинка для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Для того чтобы приготовить пампухи с маковой начинкой, мак нужно запарить, а затем растереть до выделения жидкости. Затем мак перемешивают с сахаром и измельченным поджаренным арахисом.

Для приготовления апельсиново-маковой начинки мак проваривают в домашнем апельсиновом сиропе. Для этого апельсин тщательно моют и нарезают кусочками, выбрасывая косточки, но не снимая кожуру.

Апельсин перекладывают в кастрюлю, добавляют сахар, заливают водой и проваривают в течение 7 минут. После этого смесь находятся блендером до однородной консистенции, затем всыпают мак и проваривают до загустения.

Чтобы сделать начинку из карамелизированных бананов, сахар растапливают в сковороде, затем добавляют горячие сливки и мягкое масло. Бананы нарезают на кружочки толщиной 1-1,5 см и тушат в смеси 5 минут.

Для того чтобы приготовить пампухи с лимонной начинкой, яйца смешивают с сахаром, лимонным соком, цедрой и крахмалом. Смесь доводят до кипения, помешивая, затем протираю через сито и добавляют масло. Такой начинкой наполняют пампухи после выпечки, используя кондитерский шприц.

Чтобы приготовить начинку для пампухов из сгущенки и шоколада, шоколад нужно порубить в крошку в чаше комбайна, а затем перемешать с вареной сгущенкой. Такую начинку выкладывают на тесто перед формированием пампуха.