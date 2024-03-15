Ідеальні налисники без борошна, які просто тануть у роті

Що вам знадобиться для приготування налисників

Інгредієнти для приготування налисників наступні:

яйця - 5 шт.

молоко - 0,5 л

соняшникова олія - 1 ст. л.

картопляний крохмаль - 6 ст. л.

цукор - 3-4 ст. л.

Як готувати млинці без борошна

Для початку в глибоку миску розбийте яйця, додайте до них цукор та ретельно збийте.

Збиті з цукром яйця (скріншот / First Culinary Ukraine)

Після цього, додайте до яєць з цукром крохмаль та перемішайте до розчинення грудочок. До отриманої суміші додайте олію та молоко, ще раз ретельно збийте майбутнє тісто - і залиште на 15 хвилин.

В цей час добре розігрійте пательню, і, перед безпосереднім підсмажуванням млинців, ще раз перемішайте суміш. Вилийте на пательню приблизно 1 ополоник тіста, рівномірно розподіливши його по поверхні.

З 1 черпака тіста отримуємо 1 млинець (скріншот / First Culinary Ukraine)

Підсмажте налисник з одного боку, і, коли краї млинця стануть рум'яними та легко відставатимуть від пательні, переверніть його на інший бік. Підсмажте до золотавості - і налисники готові!

Майбутні млинці підсмажуються на пательні (скріншот / First Culinary Ukraine)