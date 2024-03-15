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Идеальные налистники без муки, которые просто таят во рту

Легкие и вкусные налистники без муки (скриншот / First Culinary Ukraine)
Автор: Людмила Рябухіна

Налистники или блинчики без муки - отличный вариант для тех, кто отказывается от глютена, или хочет попробовать новый рецепт для классического блюда. К тому же их можно употреблять на завтрак, обед или легкий ужин, дополняя разнообразными начинками.

Как приготовить налистники без муки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал о кулинарии First Culinary Ukraine.

Что вам понадобится для приготовления налистников

Ингредиенты для приготовления налистников следующие:

  • яйца - 5 шт.
  • молоко - 0,5 л
  • подсолнечное масло - 1 ст. л.
  • картофельный крахмал - 6 ст. л.
  • сахар - 3-4 ст. л.

Как готовить блины без муки

Для начала в глубокую миску разбейте яйца, добавьте к ним сахар и тщательно взбейте.

Взбитые с сахаром яйца (скриншот / First Culinary Ukraine)

После этого добавьте к яйцам с сахаром крахмал и перемешайте до растворения комочков. К полученной смеси добавьте масло и молоко, еще раз тщательно взбейте будущее тесто - и оставьте на 15 минут.

В это время хорошо разогрейте сковороду, и перед непосредственной поджаркой блинов еще раз перемешайте смесь. Вылейте на сковороду примерно 1 половник теста, равномерно распределив его по поверхности.

Из 1 черпака теста получаем 1 налистник (скриншот / First Culinary Ukraine)

Поджарьте налистник с одной стороны, и, когда края блинчика станут румяными и будут легко отставать от сковороды, переверните его на другую сторону. Поджарьте до золотистости - и налистники готовы!

Будущие блины поджариваются на сковороде (скриншот / First Culinary Ukraine)

 

Кстати, раньше мы публиковали рецепт ягодного торта из блинов.

А также рассказывали о том, как приготовить блины из картофельного пюре.

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