Идеальная пара: Ани Лорак снова засветилась с Лазаревым (фото)

Ани Лорак опубликовала новое фото с давним другом - российским поп-исполнителем Сергеем Лазаревым. Снимок в Instagram, на котором украинская певица, сбежавшая в РФ стоит рядом с Лазаревым, вызвали невероятный восторг у подписчиков "Дивы".

Исполнительница позирует в эффектном красном приталенном комбинезоне с блестками и расклешенными брюками. Глубокий разрез, доходящий до талии, выгодно подчеркивает прелести звезды.

По мнению фанов, Каролина, которая официально объявила об отношениях с саунд-продюссером лейбла BlackStar Егором Глебом очень гармонично смотрится на фото с Лазаревым.

"Всегда радостно встретить дорогого друга", - подписала Ани Лорак снимок.

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak/)

Поклонники наперебой засыпают артистов комплиментами и внось надеются на возможность романа между звездами.

Порода!

Самые красивые!

Красавчики.

Не, ну вы идеальная пара!

Когда ж вы уже наконец-то поженитесь?

Жаль, что вы не пара...

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К слову, недавно Ани Лорак засветила пышную грудь на выступлении в России.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак нарвалась на гнев поклонников за то, что вышла в свет с новым бойфрендом. Ее новым избранником стал Егор Глеб, экс-супруг украинской певицы Tayanna.