Хвороба невиліковна? Міфи про гепатит А, якими лякають українців

Імунітет після перенесеного гепатиту A захищає від інших вірусних гепатитів

Імунітет від гепатиту A можна отримати двома способами:

після вакцинації

після перенесеного захворювання

У першому випадку імунітет в середньому триває десь близько 10 років, а в другому - цей імунітет є довічним.

Гепатит - це хвороба наркоманів і повій

Спосіб передачі вірусного гепатиту A є фекально-оральний, тому інфікуватися може будь-хто, наголошує лікар.

Методами профілактики є вибір якісних і свіжих продуктів, ретельне миття рук після відвідування громадських місць, вбиральні, перед їжею тощо, вживання чистої води та вакцинація.

Гепатит невиліковний

Гепатит А є виліковним захворюванням і зазвичай не спричиняє хронізації вірусу, тобто людина повністю позбувається його та отримує довічний імунітет. Для того, щоб лікування пройшло легше та ефективніше, варто звернутися до лікаря за перших симптомів:

Найпоширенішими "дзвіночками" є:

нудота

підвищена температура

слабкість

відсутність апетиту

діарея

блювота

неприємні відчуття в животі

потемніння сечі

жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)

Щеплення достатньо робити раз на життя

Ревакцинація від гепатиту А необхідна кожні 10 років, каже лікар. Якщо ж ви вже хворіли на гепатит, то скоріш за все ваш організм уже виробив імунітет до цього захворювання.

Гепатит можна вилікувати народними методами

У відкритих джерелах можна знайти багато методів лікування гепатитів зі сфери народної медицини. Проте інфекціоніст Федорків застерігає від такого лікування.

"Не потрібно вдаватися до народних методів лікування вірусного гепатиту А, оскільки в більшості випадків людина не потребує ніякого медикаментозного лікування. Уражається перш за все печінка, тому використання народних методів лікування, які можуть метаболізуватися в печінці потенційно може призвести до погіршення загального стану людини", - наголосив він.