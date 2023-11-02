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Гепатит А. 5 неочевидних ознак вірусу, який шириться Україною

Четвер 02 листопада 2023 17:23
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Гепатит А. 5 неочевидних ознак вірусу, який шириться Україною Неочевидні ознаки гепатиту А (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні спалах гепатиту А. Загалом інфіковано вже понад 115 осіб у двох областях - Вінницькій та Івано-Франківській. Це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Які ознаки у гепатиту A та про які неочевидні симптоми цього захворювання потрібно знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Центр громадського здоров'я України, МОЗ, Prozdorovia, Mayo Clinic.

Як передається гепатит A

Зараження відбувається при контакті з забрудненими речами та продуктами харчування при вживанні їх у їжу. Це може бути посуд, білизна, іграшки, особисті речі - все, чим користувався хворий.

Також заразитися можна через забруднену воду, при недотриманні особистої гігієни, при деяких видах сексуальних стосунків.

Інкубаційний період зазвичай триває від 14 до 28 днів - від зараження до появи перших клінічних проявів.

Наявні симптоми гепатиту A

  • Підвищення температури тіла
  • Загальна слабкість та підвищена втомлюваність
  • Втрата апетиту
  • Діарея
  • Блювота
  • Неприємні відчуття у животі
  • Важкість у правому підребер'ї
  • Потемніння сечі (до кольору пива)
  • Жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) - буває у 70% дорослих людей

Діагностується вірусний гепатит A за аналізами крові, сечі, УЗД. Золотий стандарт діагностики - молекулярно-генетичне дослідження (виявлення РНК вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції). Найчастіше діагностують хворобу за допомогою тесту на антитіла IgG і IgM до HAV.

Які є неочевидні ознаки гепатиту A

У деяких людей хвороба може протікати без симптомів або вони настільки слабо виражені, що інфікований навіть не здогадується про своє зараження.

Наприклад, у людини може бути нормальна температура тіла чи звичний колір сечі. Тільки у 10% дітей проявляється жовтяниця.

У деяких випадках трапляються артралгії (біль у суглобах різної етіології без набряку чи інших симптомів артриту). Буває збільшення печінки, і зрідка - селезінки.

За даними клініки Майо, зміни можуть бути не тільки у сечі, а й у калі - випорожнення стають глинистого або сірого кольору. Може виникнути закреп.

У деяких пацієнтів з'являються сильний свербіж по тілу. Може спостерігатися пігментація шкіри та різні висипання.

Як не заразитися гепатитом A

Найкращим захистом стане дотримання правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням води чи їжі, після повернення з вулиці, після відвідування туалету.

Пийте тільки кип'ячену воду - кип'ятити потрібно не менше 10 хвилин.

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди.

Не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів при появі симптомів. Також можна вакцинуватися від гепатиту A - це потрібно обговорити з сімейним лікарем.

До речі, раніше ми писали про те, що лікар розповів, як не заразитися гепатитом А.

А також розповідали про те, чим небезпечний гепатит А.

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