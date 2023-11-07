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Болезнь неизлечима? Мифы о гепатите А, которыми пугают украинцев

В Украине произошла вспышка гепатита А (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине обнаружили вспышку вирусного заболевания гепатит A. По состоянию на 6 ноября в Винницкой области количество заболевших достигло 280 человек. Несмотря на то что вирус фиксируют и в других регионах, эпидемиологической связи между этими случаями нет. Помимо лечения еще одним оружием противодействия вирусу является достоверная информация и знания о нем.

Поэтому инфекционист Сергей Федоркив в комментарии РБК-Украина (проект Styler) собрал главные мифы о гепатитах и объяснил, почему в них нельзя верить.

Иммунитет после перенесенного гепатита A защищает от других вирусных гепатитов

Иммунитет от гепатита A можно получить двумя способами:

  • после вакцинации
  • после перенесенного заболевания

В первом случае иммунитет в среднем длится где-то около 10 лет, а во втором - этот иммунитет является пожизненным.

Гепатит - это болезнь наркоманов и проституток

Способ передачи вирусного гепатита A является фекально-оральным, поэтому инфицироваться может любой, подчеркивает врач.

Методами профилактики являются выбор качественных и свежих продуктов, тщательное мытье рук после посещения общественных мест, туалеты, перед едой и т. д., употребление чистой воды и вакцинация.

Гепатит неизлечим

Гепатит А является излечимым заболеванием и обычно не вызывает хронизации вируса, то есть человек полностью избавляется от него и получает пожизненный иммунитет. Для того чтобы лечение прошло легче и эффективнее, следует обратиться к врачу за первыми симптомами:

Самыми распространенными "звночками" являются:

  • тошнота
  • повышенная температура
  • слабость
  • отсутствие аппетита
  • диарея
  • рвота
  • неприятные ощущения в животе
  • потемнение мочи
  • желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Прививку достаточно делать раз в жизнь

Ревакцинация от гепатита А необходима каждые 10 лет, говорит врач. Если же вы уже болели гепатитом, то скорее всего ваш организм уже выработал иммунитет к этому заболеванию.

Гепатит можно вылечить народными методами

В открытых источниках можно найти много методов лечения гепатитов из сферы народной медицины. Однако инфекционист Федоркив предостерегает от такого лечения.

"Не нужно прибегать к народным методам лечения вирусного гепатита А, поскольку в большинстве случаев человек не нуждается в никаком медикаментозном лечении. Поражается прежде всего печень, поэтому использование народных методов лечения, которые могут метаболизироваться в печени, потенциально может привести к ухудшению общего состояния человека", - подчеркнул он.

Ранее мы говорили, какие пять неочевидных симптомов могут свидетельствовать о гепатите А.

Читайте также, что нужно делать при подозрении на гепатит.

А еще мы писали, где в Киеве сделать вакцину против гепатита и сколько это стоит.

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Гепатит Ахворобиміфи