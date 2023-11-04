Вакцинація від гепатиту А. Де в Києві зробити щеплення і скільки це коштує

Вірусний гепатит А шириться Україною - крім спалаху у Вінниці, його вже виявили в Івано-Франківську та у Тернопільській області. У Департаменті охорони здоров'я КМДА заявили, що Київ також під загрозою через велику міграцію людей. Надійним способом захиститись від гепатиту А є вакцинація.

Про те, де в Києві можна зробити щеплення проти гепатиту А та скільки воно коштує, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про вакцинацію проти гепатиту

У МОЗ зазначають, що вакцинація проти вірусного гепатиту А не є обов'язковою, але є рекомендованою і дозволена навіть для дітей від 1 року. Щеплення проводять у два етапи з інтервалом в 6 місяців.

"В Україні для профілактики гепатиту А використовують дві бельгійські вакцини: Хаврикс та комбіновану вакцину Твінрикс. Остання захищає від гепатиту А та В. Якщо людина раніше не була щеплена від гепатиту В, то краще обрати Твінрикс", - каже столичний сімейний лікар Олексій Костюшенко.

За його словами, зараз із питанням щодо вакцинації проти гепатиту А звертаються рідко, навіть попри спалах хвороби.

"Думаю, що це через низьку обізнаність населення. В новинах багато пишуть про те, що є спалах гепатиту А, але що робити, аби вберегти себе від цього захворювання, не говорять. Тому про вакцину мало хто знає", - додає лікар.

Інфекціоніст Юрій Сухов вважає, що масового зараження гепатитом А серед дорослих населення не буде, але частині українців доцільно вакцинуватись.

"Більшість людей вже перехворіли на цю інфекцію і навіть самі про це можуть не знати, тому великого спалаху бути не може. Імунітет у 99% випадків - пожиттєвий", - каже Сухов.

Також лікар пояснює, що перед вакцинацією доцільно здати кров на вірус гепатиту А (AgG або сумарні) й перевірити, чи людина хворіла. Такий аналіз коштує менш як 360 грн.

"І якщо ви не хворіли, тоді варто зробити вакцинацію. За 3-4 місяці після щеплення лікарі зроблять контроль, чи виник достатній імунітет. Він діятиме 10 років, хоч я б порадив обстежити людину через 5 років. У більшості випадків не треба робити ревакцинацію", - говорить інфекціоніст.

Скільки коштує вакцина і де зробити щеплення

Вартість вакцинації у столичних клініках дуже відрізняється. Вона залежить від виду препарату - ціна за дозу Хаврикс стартує від 969 грн, а Твірнрикс - 1480 грн, але слід врахувати, що доведеться ще заплатити за огляд лікаря перед щепленням.

"Кількість запитів останніми днями збільшилась, постійно питають за вакцини - такого не було протягом року. У нас в наявності є комплексна вакцина Твірнрикс - вона йде від гепатиту А і В. Вона коштує 1830 грн. У комплексі із консультацією педіатра чи терапевта - 2830 грн", - розповіли у столичній клініці "Медіком".

У медзакладі зазначили, що вакцинувати людину можна одразу в день звернення.

"Люди звертаються із запитами щодо вакцинації, але якогось підвищеного попиту ми зараз не маємо. Поки у нас є тільки дитяча вакцина Хаврикс, а на дорослу вакцину ми очікуємо. Якщо є запити на вакцинацію, то ми беремо контакти охочих і записуємо у лист очікування. Вартість вакцини становить 969 грн, і ще обов'язково треба пройти огляд у лікаря за 829 грн", - заявили у столичній клініці Denis.

Вартість вакцинації проти гепатиту А у Києві дуже відрізняється (скриншот)

Вартість вакцинації проти гепатиту А препаратом Твінрикс у Клініці вихідного дня коштує - 1480 грн, в Оксфорд-Медікал - 1510 грн, в Kinder Klinic - 1780 грн. При цьому у всіх цих клініках не пропонують вакцинацію препаратом Хаврикс.

Як підготуватись до вакцинації і кому вона протипоказана

Під час вакцинації людина повинна бути здоровою і не мати жодних ознак респіраторних хвороб. Якщо вона нещодавно хворіла, то з моменту одужання після серйозного захворювання має минути щонайменше 2 тижні.

Також за 3 доби до введення препарату слід відмовитися від вживання алкоголю і нових продуктів.

"Щеплення проти гепатиту А безпечне, але все ж таки є кілька ситуацій, коли не можна його робити. А саме під час гострого інфекційного захворювання або загострення хронічної хвороби. А також якщо була важка алергічна реакція на попереднє щеплення", - пояснює Костюшенко.