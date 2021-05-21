UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хвастался перед девушками: в Киеве поймали парня, который обстрелял военную часть

Автор: Владимир Костырин

В Киеве задержали стрелка, который открыл огонь из ружья в сторону военной части Нацгвардии на Печерске сегодня утром. Личность правонарушителя была установлена после того, как видео с инцидентом разошлось в интернете и вызвало массу возмущения.

Об этом 21 мая передали в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители уточнили, что о случае узнали в ходе мониторинга сети.

Речь идет о ролике, на котором парень на камеру стреляет из ружья под смех девушки, которая снимала происходящее.

Видео: в Киеве парень выстрелил в сторону военчасти Нацгвардии на Печерске

Также было подтверждено, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как оказалось, из окна многоэтажки в сторону в/ч на улице Евгения Коновальца стрелял 21-летний парень. Свой поступок он объяснил желанием похвастаться перед девушками, когда компания отдыхала в квартире.

Стрельба велась из пневматического оружия - его также обнаружили в ходе неотложного обыска.

"Сейчас всех участников события доставили в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств", - рассказали правоохранители.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, сегодня в Киеве произошла стрельба возле супермаркета на улице Верховинная с пострадавшим. Полицейские задержали стрелка и выяснили причины инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевполицияНацгвардияхулиганствоСтрельба