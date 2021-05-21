В Киеве произошла стрельба возле супермаркета
В Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. В результате происшествия получил ранение мужчина.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи.
В ходе драки и стрельбы тот ранил военного в ногу, сообщает dtp.kiev.ua. Мужчину задержали, на месте работают криминалисты.
#Стрельба в Киеве на Верховинной: парню прострелили ногу, стрелка скрутили и задержали. Постращавшего в срочном порядке госпитализировали. На месте полиция, медики и Сог @ _ blonda _ _ _ 7Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, May 20, 2021
Напомним, в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу.
Ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе была введена специальная полицейская операция "Перехват".