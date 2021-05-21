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В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

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Киев, Пятница 21 мая 2021 08:44
В Киеве произошла стрельба возле супермаркета Фото: в Киеве произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. В результате происшествия получил ранение мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи.

Фото: в Киеве произошла стрельба (dtp.kiev.ua)

В ходе драки и стрельбы тот ранил военного в ногу, сообщает dtp.kiev.ua. Мужчину задержали, на месте работают криминалисты.

#Стрельба в Киеве на Верховинной: парню прострелили ногу, стрелка скрутили и задержали. Постращавшего в срочном порядке госпитализировали. На месте полиция, медики и Сог @ _ blonda _ _ _ 7

Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, May 20, 2021

Напомним, в Запорожской области в поселке Кирилловка произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу.

Ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе была введена специальная полицейская операция "Перехват".

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