В Киеве произошла стрельба возле супермаркета

В Киеве возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба. В результате происшествия получил ранение мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

Между группой мужчин и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: два травматического, одно боевое, а также ножи.

Фото: в Киеве произошла стрельба (dtp.kiev.ua)

В ходе драки и стрельбы тот ранил военного в ногу, сообщает dtp.kiev.ua. Мужчину задержали, на месте работают криминалисты.