Хизувався перед дівчатами: у Києві спіймали хлопця, який обстріляв військову частину

У Києві затримали стрілка, який відкрив вогонь з рушниці в бік військової частини Нацгвардії на Печерську сьогодні вранці. Особа правопорушника була встановлена після того, як відео з інцидентом розійшлося інтернетом та викликало масу обурення.
Про це 21 травня передали в прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці уточнили, що про випадок дізналися в ході моніторингу мережі.
Йдеться про ролик, на якому хлопець на камеру стріляє з рушниці під сміх дівчини, яка знімала те, що відбувається.
Відео: у Києві хлопець вистрілив у бік військчастини Нацгвардії на Печерську
Також було підтверджено, що в результаті події ніхто не постраждав.
Як виявилося, з вікна багатоповерхівки в бік в/ч на вулиці Євгена Коновальця стріляв 21-річний хлопець. Свій вчинок він пояснив бажанням похизуватися перед дівчатами, коли компанія відпочивала в квартирі.
Стрілянина велася з пневматичної зброї - її також виявили в ході невідкладного обшуку.
"Наразі усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з'ясування всіх обставин", - розповіли правоохоронці.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася стрілянина біля супермаркету на вулиці Верховинна з постраждалим. Поліцейські затримали стрілка і з'ясували причини інциденту.