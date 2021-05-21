В центре Киева на камеру обстреляли в/ч Нацгвардии: "с инстинктом самосохранения очень плохо"

В Киеве молодой человек из окна высотки устроил стрельбу в сторону военной части Национальной гвардии Украины, расположенной около станции метро "Печерская". Происходящее снимала на видео девушка, после чего кадры выложили в сеть.

Об этом 21 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

Инцидент произошел сегодня рано утром около половины седьмого. Судя по ролику, стреляли из здания ЖК "Аристократ" на улице Евгения Коновальца, 34.

Как видно на кадрах, парень навел ружье, похожее на оружие мелкого калибра, в сторону в/ч №2260, и выстрелил, очевидно, не целясь. После этого раздался смех девушки-оператора.

Видео с такими "забавами" появилось в Instagram в аккаунте пользователя с ником "15davydova". Спустя некоторое время, как только инцидент получил огласку, материал удалили, но ролик успел разойтись по просторах интернета.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео: в Киеве стреляли в сторону военной части Национальной гвардии

В сети возмущаются из-за инцидента и наглости хулиганов, которые устроили такие действия на камеру, вероятно, специально для "известности".