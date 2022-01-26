Хуже измены: эти факторы могут легко разрушить ваши отношения с любимым человеком
Отношения требуют постоянной обоюдной работы, чтобы быть крепкими, успешными и надежными. Казалось бы, что может быть самым страшным, что разрушит вашу связь? Первым в голову приходит измена. Но психологи с таким мнением не согласны, они утверждают, что ряд факторов могут день за днем разрушать отношения. И вы можете даже не понять, что именно привело к тому, что в итоге вы стали совершенно чужими людьми.
Об этом пишет Cosmo.
Вы хотите все делать вместе
Несомненно, двоих людей в союзе должно многое объединять, но личное пространство и время, проведенное порознь, очень важны.
Плохо, если вы стремитесь постоянно быть вместе: спорт, хобби, шопинг, даже работа. Рано или поздно вам это наскучит, да и поговорить просто будет не о чем. Кроме того, вы можете начать конкурировать в делах, которые делаете вместе, а это отличный повод для ссор.
Вы надеетесь, что партнер начнет меняться
Когда вы делали ваш выбор, вы принимали партнера, как "сырье", с которым нужно поработать, чтобы перекроить его под себя? Если так, это провальное начало.
Это касается всего: начиная с внешности, заканчивая хобби, привычками, интересами. Не стоит надеяться, что партнер будет меняться, подстраиваясь под вас.
Разные темпераменты партнеров
К примеру, он спокоен и уравновешен, домосед и любит проводить выходные под пледом перед телевизором, а тебя постоянно тянет на приключения, ты активна, импульсивна, эмоциональна. Вряд ли вы сможете долго быть вместе.
То же касается и темперамента в постели: разное либидо рано или поздно приведет к ссорам.
Проблемы с эмоциональностью
Если у партнера слишком нестабильная психика, а его настроение меняется чаще, чем курс валют, вряд ли у тебя хватит выдержки долго справляться с такими "качелями".
Еще хуже, если оба партнера - любители побить посуду и покричать. Тогда вас начнет подташнивать от такой связи еще быстрее.
Слишком активная социальная жизнь
Такие пары попросту не знают, что такое отключить телефоны и провести уикенд вдвоем дома. Им постоянно нужно куда-то ехать, что-то делать, как-то развлекаться. А это не всегда в плюс для отношений. Иногда нужно просто побыть вместе.
Отсутствие внимания к потребностям партнера
К примеру, отношения явно начнут холодеть, если парень забывает, что его девушка очень любит тактильный контакт - объятия, поцелуи, телесную близость. Или же вы постоянно игнорируете его просьбы не есть в постели, потому что он не любит крошки. Учитесь слышать друг друга.
Разные графики работы
Если девушка работает днем, а парень по ночам, у них в лучшем случае есть час утром или вечером, чтобы увидеть друг друга. И никакие выходные и отпуски не помогут восстановить то общение, которого пары лишились из-за работы.
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