Если вы делаете эти вещи, вас никогда не будут уважать как женщину

Психологи говорят, что любовь мужчины к женщине и уважение к ней имеют прямую связь. Если девушка желает быть любимой, недостаточно быть просто красивой, сексуальной, хорошей хозяйкой.

Не будьте девушкой "Да"

Большинство мужчин питает уважение к женщинам, у которых есть свое мнение, даже если оно противоречит их собственному. Если вы соглашаетесь с каждым сказанным мужчиной словом, вряд ли сможете воспламенить глубокие чувства. Но это не означает, что нужно впадать в крайности и оспаривать абсолютно все.

Не напивайтесь

Своему другу мужчина запросто простит вчерашнюю вечеринку, где он "ушатался в хлам". Но девушка, изрядно подпившая, да еще и показавшаяся так в общественном месте, по мнению мужчин, зрелище жалкое. Да, это двойные стандарты, но правда.

Имейте собственную жизнь

Мужчина, который хочет быть с вами, безусловно, захочет стать частью вашей жизни, но не всей же ее. Мужчины не уважают женщин, которые из них делают "свет в окошке". Имейте своих друзей, хобби, интересы.

Не прыгайте в кровать с первым встречным

Самый верный способ начать отношения с неуважения, запрыгнуть в постель на первом же свидании. Все просто: мужчины не ценят того, что досталось им просто. Позаботьтесь о том, чтобы он вас завоевывал.

Не лгите

Залогом любых здоровых отношений является честность. Именно маленькая ложь рождает большие обиды и рушит драгоценное доверие.

Не жалуйтесь на бывшего

Как бы там ни было, ваш бывший - это ваш выбор. Тут важно чувствовать грань, за которой рассказывать что-либо опасно. Ограничьтесь несколькими фразами: они должны быть честными, но исчерпывающими. К тому же парень может решить, что в случае разрыва с ним, вы будете его также чернить перед следующим бойфрендом.

Не флиртуйте с другими

Откровенный флирт другими принесет вам ненужную славу, а как на рогоносца будут смотреть на него. Такое не выдержит ни одно мужское самолюбие, а вы можете прослыть девушкой "не самого тяжелого поведения". Об уважении тут не может идти речи.

Будьте собой

Не притворяйтесь, не переигрывайте. Мужчины уважают тех женщин, которые умеют быть честными с самими собой.

Будьте леди

Не надо прикидываться "своим парнем", вести себя развязно или греметь "яйцами. Нежность, женственность, чистота - те качества, которые никогда не перестают быть в цене у мужчин.