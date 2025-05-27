Хто зіграє в новому "Гаррі Поттері": HBO показав Гаррі, Герміону і Рона (фото)

Хто зіграє головні ролі

Телеканал HBO вже офіційно знайшов головне тріо для нового серіалу "Гаррі Поттер" та показав їхнє спільне фото. Так, юних чарівників зіграють:

Гаррі Поттер - Домінік Маклафлін;

Герміона Ґрейнджер - Арабелла Стентон;

Рон Візлі - Аластейр Стоут.

Нові Герміона, Гаррі та Рон (фото: instagram.com/hbo)

Повідомляється, що цих трьох акторів обирали з понад 30 тисяч претендентів. Вони пройшли відкритий кастинг, який HBO оголосили ще восени 2024 року.

Для трьох юних акторів це величезний шанс здобути світову популярність, як колись був для їхніх попередників. Раніше Маклафлін знімався в "Grow", а Стентон грала в мюзиклі "Матильда". Для Стоута "Гаррі Поттер" взагалі стане першою великою роллю.

Зйомки серіалу планують розпочати цього літа у Великій Британії, а прем’єра очікується у 2026 році.

"Талант цих трьох унікальних акторів - справжнє диво, і ми з нетерпінням чекаємо, коли весь світ побачить їхню магію на екрані", - прокоментували у спільній заяві шоуранерка Франческа Гардінер та виконавчий продюсер і режисер Марк Майлод.

Хто ще зіграє в новому "Гаррі Поттері"

У квітні HBO оголосив ім'я акторів, які гратимуть вчителів та мешканців Гоґвортсу:

Альбус Дамблдор - Джон Літґоу;

Мінерва Макґонеґел - Джанет МакТір;

Северус Снейп - Паапа Ессіду;

Рубеус Геґрід - Нік Фрост;

Квірінус Квірел - Люк Таллон;

Арґус Філч - Пол Уайтхаус.

Тоді каст нового "Гаррі Поттера" одразу спровокував скандал, зокрема багатьом фанам оригіналу не сподобалося, що на роль Снейпа взяли темношкірого актора.

Також інші герої не видалися користувачам вдалим вибором. А закриті коментарі під дописом про акторський склад ще більше розлютили публіку.

Серіал "Гаррі Поттер" написаний і спродюсований Франческою Гардінер.

Режисером кількох епізодів виступить Марк Майлод.

Однією з виконавчих продюсерок серіалу також є авторка книг Джоан Роулінг.

Джоан Роулінг з юними акторами "Гаррі Поттера" (фото: Getty Images)

Нагадаємо, легендарна письменниця вже кілька років опиняється в епіцентрі гучних скандалів. Все через її висловлювання щодо трансгендерних жінок.

Навіть виконавці головних ролей з оригінального "Поттера" критикують її заяви та не спілкуються з нею.

Проте телеканал HBO за це не хвилюється. На думку контент-директора Кейсі Блойса, це її "особисті політичні погляди" і "вона має право на них".

"У "Гаррі Поттері" немає жодного прихованого підтексту. А якщо хтось хоче сперечатися з нею - ласкаво просимо у Twitter", - додав він.