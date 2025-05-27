Зірка "Гаррі Поттера" ошелешила заявою: "Мені недовго лишилося жити"

84-річна акторка Міріам Марголіс, яка зіграла професорку Спраут у фільмах про Гаррі Поттера, шокувала зізнанням про свій стан здоров’я.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості The Times.

"Коли знаєш, що тобі залишилося недовго жити - а я, ймовірно, помру протягом наступних п’яти чи шести років, якщо не раніше - мені не хочеться залишати позаду виступи", - сказала зірка.

За словами акторки, вона досі мріє грати, хоча через проблеми зі здоров’ям це стає дедалі складніше.

"Це така радість. Я прагну грати ролі, які не прив’язують мене до інвалідних візків, але мені просто не вистачає сили", - зізналася вона.

Кадр з фільму "Щ-Щастя"

До слова, у Міріам діагностували стеноз хребтового каналу, артрит та ревматизм. У 2023 році вона перенесла заміну аортального клапана.

"У мене тепер коров’яче серце… Ну, не все серце. Мені замінили аортальний клапан на коров’ячий", - з гумором прокоментувала акторка свою операцію у програмі "Манери за столом".

"Я не знаю, наскільки це поширено. Я ніколи не чула про таку операцію. Але вона позбавляє вас необхідності робити операцію на відкритому серці", - пояснила вона.

Попри успішну операцію, щоденний біль і обмежена мобільність не дають їй повноцінно жити.

Кадр з фільму "Легенда Лонгвуда"

"Я погано ходжу і зареєстрована як інвалід. Я користуюся всілякою допомогою: у мене є дві палиці, ходунки… Але щойно з’явився самокат - і це весело!", - розповідала Марголіс виданню Closer.

Також зірка висловлювала занепокоєння через майбутню потребу в догляді.

"Одного дня мені знадобляться доглядальниці. Я хочу почуватися комфортно і щоб їм належно платили. Але насправді я просто хочу заробляти гроші, а мені за це платять", - зізналася вона у програмі Loose Women.