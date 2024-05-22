Хто такий Юрій Бардаш: 10 маловідомих фактів із життя продюсера-зрадника

СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу , який під час повномасштабного вторгнення переїхав у країну-агресорку, отримав паспорт громадянина РФ та звідти закликає захопити Київ і Харків. Служба зібрала достатньо доказів антиукраїнської діяльності продюсера.

Бардаш ріс у прийомній родині

Юрій народився 23 лютого 1983 року в Алчевську, що у Луганській області. Батьки від нього відмовились і він до 4 років він ріс у дитбудинку. Його кілька разів брали під опіку різні сім'ї, але потім повертали. Зрештою його всиновила родина робітників.

Пізніше Юрій відгукувався про цю сім'ю неоднозначно. За його спогадами, він колись поважав батька, який читав йому книги по вечорах, але коли подорослішав, то зненавидів його. Свою ж прийомну маму зараз він називає інтриганкою.

Крутив брейк-данс на Хрещатику

У 2002 році майбутній продюсер переїхав з Алчевська до Києва. Оскільки грошей на проживання йому не вистачало, то спочатку він "крутив" брейк-данс на Хрещатику, а потім танцював у різних балетах.

Пізніше він став учасником мюзиклу "Екватор", у той же період він почав займатися постановкою номерів та менеджментом. Фактично це був початок його кар'єри. Згодом він стане усім відомий, як продюсер гуртів "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви".

Юрій Бардаш (фото: ТСН)

Кілька років жив у "ворожій" Америці

У 2010 році Юрій із тодішньою дружиною Христиною (співачкою Луною) переїхав чомусь не до своєї улюбленої Росії, а до ненависних США. Тоді американський шоу-бізнес був його натхненням для творчості.

У той час подружжя стало вегетаріанцями. Саме у цей період розпочалися негаразди у гурті "Quest Pistols". Зрештою продюсер повернувся в Україну й повністю змінив склад гурту.

Зраджував і бив дружину

Колишня дружина Бардаша співачка Луна після розриву заявляла, що Юрій постійно її зраджував, а також бив.

Вона зізналася, що екс-чоловік пропонував їй груповий секс, а коли співачка відмовилася, то він їй плюнув в обличчя. Це він зробив при своїй дитині.

Також після розриву Бардаш не раз поливав колишню дружину брудом.

Юрій Бардаш (скриншот із відео)

Продюсер-зрадник сидів на наркотиках

У 2021 році у програмі "Світське життя" Бардаш відверто розповів про те, що раніше сидів на наркотиках.

"У моєму житті були різні препарати свого часу, я не буду цього приховувати. Зараз немає жодних наркотиків і я почав отримувати подарунки тверезості. Ну ви розумієте, що у нас усі люди щовихідних трохи випивають, або хто там що робить, що завгодно, щоб втекти від себе. Я навчився жити тверезо", - розповів тоді продюсер.

Через українофобську позицію Бардаша кинула дружина і підопічний артист

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардаш разом із другою дружиною Єлизаветою Коцюбою спершу виїхав у Грузію, а вже потім в РФ. Екс-продюсер не засудив агресію Росії, а згодом почав відкрито нести кремлівські наративи.

"Мене оголосили поплічником росіян, колабораціоністом, сепаратистом... добре, як скажете! Я розумію - ви всі злі. Це не я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Я за дружбу завжди виступав. Але за підсумком від мене відхрестилися всі", - заявив Бардаш.

Також артист закликав українців дочекатися "освободителей с России", які скоро прийдуть в Київ та Харків, говорив, що він "русский человек". Після відвертих проросійських заяв від Бардаша пішла дружина, а підопічний артист Wellboy, якого він продюсував.Юрій, розірвав з ним контракт.

Захотів у Росії змінити своє ім'я

Після втечі в РФ, українофоб відкрито заявив, що хоче змінити ім'я на Георгій. Таку пораду йому дав священник у монастирі у Печорах.

"Владика Тихон благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрій. Він поправив, що мене звуть Георгій, тому в моєму паспорті, який я отримуватиму, російський паспорт, там уже буде Георгій Бардаш, а не Юрій", - розповів зрадник.

Юрій Бардаш хизується паспортом РФ (фото: росЗМІ)

Зрадника внесли у список Миротворця

У 2019 році Юрій Бардаш дав інтерв'ю Юрію Дудю, в якому він шокував українців своїми висловлюваннями про Донбас. Він заявив, що "в Україні останні п'ять років панує беззаконня".

На питання Дудя про те, як Бардаш ставиться до утворення "ЛНР", він відповів наступне:

"Мене цікавлять люди. До них я ставлюся чудово і завжди буду так ставитися. Мені їх звичаї знайомі і зрозумілі", - заявив співак.

Після цього інтерв'ю Бардаша внесли у базу "Миротворець".

Бардаш оселився у Москві (фото: росЗМІ)

Звинуватив українських артистів у нацизмі

Вже після втечі в РФ Бардаш вийшов у свій Instagram, де хотів аудиторії пояснити свою "філософію". У розмові з підписниками він порівняв українських артистів з нацистами гітлерівської Німеччини і звинуватив їх, що вони рекламують війну.

"Моя позиція така. Українські артисти, не ті, які їздять по госпіталях... в основному це фонди-шмонди: "ми збираємо, всі гроші на ЗСУ!" Але я ж бачу - просто триває шоу-бізнес. І вони поїхали по Європі рекламувати цю війну. Вони рекламують єдність українців порвати, знищити Росію", - сказав артист.

Продюсер шукає нові таланти на Донбасі

Зірка-зрадник після втечі в РФ вирішив продовжити свою творчу кар'єру й зайнявся пошуками нових талантів на Донбасі для свого конкурсу "Звуки мого регіону".

Люди з окупованих територій відправляли йому уривки пісень, він вибирав найкращих та приїжджав до них додому, аби створити хіт. Він зізнавався, що "у зоні СВО на Донбасі" він знайшов кілька "унікальних талантів", на яких збирається робити гроші.

Бардаш у рідному Алчевську у пошуках талантів (скриншот із відео)