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Бардаш у Росії вирішив змінити ім'я та отримати новий паспорт

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Четвер 22 вересня 2022 17:53
Бардаш у Росії вирішив змінити ім'я та отримати новий паспорт Фото: Юрій Бардаш вирішив змінити ім'я (facebook.com/yura.bardash)
Автор: Володимир Костирін

Юрій Бардаш, який виїхав з України через Грузію до Росії, вирішив осісти в Москві, змінити ім'я та отримати новий паспорт. Скандальний артист-українофоб розхвалює загарбницьку політику країни-агресора і вважає, що російські окупанти "качнуть так, що Європа зникне".

Про це колишній продюсер "Грибів" розповів у своєму новому ефірі на Telegram-каналі.

Також Бардаш наплів про нібито відсутність у РФ цензури та нарікає, що через таку свободу слова місцевий "ліберальний прошарок" нібито критикує путінську війну і "хоче поразки наших військ, наших російських солдатів".

"Демократичніше суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. У мене волосся дибки стає, наскільки влада Росії дозволяє в такий важкий для народу час цим усім говорилкам говорити", - розповідає він.

При цьому Бардаш закликає українців чекати, що російські загарбники "прийдуть та звільнять".

"Це станеться, це вже відбувається", - запевняє колаборант і додає, що "через міцний кулак" армії РФ нібито "має статися єднання українців і росіян".

Бардаш у Росії вирішив змінити ім'я та отримати новий паспорт

"Філософ" Юрій Бардаш поділився новими думками в ефірі (фото: скріншот t.me/yourabardash)

Бардаш розповів, що отримує російський паспорт і змінив ім'я з Юрія на Георгія, а сталося це за рекомендацією священика у монастирі у Печорах.

"Владика Тихон благословив мене на справи. І коли ми знайомилися, я сказав, що мене звуть Юрій. Він поправив, що мене звуть Георгій, тому в моєму паспорті, який я отримуватиму, російський паспорт, там уже буде Георгій Бардаш, а не Юрій", - розповів екс-продюсер.

Бардаш у Росії вирішив змінити ім'я та отримати новий паспорт

Бардаш вже не Юрій, а Георгій (фото: скріншот t.me/yourabardash)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через позицію Бардаша про війну РФ проти України від нього пішла друга дружина за п'ять років.

Також перед цим ми писали, що не так з Бардашем, який уявив себе філософом.

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