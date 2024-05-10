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Відомий продюсер розкрив секрет Ані Лорак: "У мене був з нею роман"

П'ятниця 10 травня 2024 18:41
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Відомий продюсер розкрив секрет Ані Лорак: "У мене був з нею роман" Розкрилася невідома раніше інформація про Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Поліна Іваненко

Продюсер Сергій Перман, який у минулому працював із зрадницею Ані Лорак, висловився про те, чому припинив це робити. Крім того, він розкрив інформацію, яку опальна співачка не розголошувала.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Перман розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Чи була бійка між Перманом та колишнім чоловіком Лорак

За словами Пермана, для Лорак він був менеджером, але виконував функції продюсера. Разом вони працювали близько 6-7 років. Все закінчилося після того, як між ним та колишнім чоловіком зрадниці, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, виник конфлікт.

"Я не бився з її чоловіком. Він на мене кинувся. Я не можу видавати всі якісь особисті речі, але він на мене кинувся, привселюдно. Потрібно сказати, що я його довів, але чим я його довів - не можу сказати , тому що це особиста справа Кароліни та її колишнього чоловіка", - наголосив Перман.

"І попри те, що ми з Кароліною вже йшли, готувалися до нашого розставання, вже настав час розлучатися. Але на той момент цим каталізатором мого відходу від неї, у 2013 році, був випад її турецького чоловіка в мій бік", - додав він.

Відомий продюсер розкрив секрет Ані Лорак: &quot;У мене був з нею роман&quot;

Продюсер Перман (скриншот)

"У мене з нею був роман"

Гордон намагався "витягнути" більше подробиць, проте продюсер лише зазначив, що після того інциденту він більше не хотів "залишатися з цими людьми". А потім він вирішив зізнатися, які почуття мав до Лорак і що їх пов'язувало крім роботи.

"У мене з нею був роман, на той момент я був закоханий. Це був нерозділений роман. Я був у неї закоханий. Вона неймовірно талановита і красива жінка, з повною відсутністю розуму, на жаль", - заявив Перман.

Також продюсер розповів, що думає про зрадницьку позицію Лорак. За словами Пермана, йому шкода опальну співачку.

"Її немає в моєму житті взагалі ніяк, у жодному вигляді. Я не знаю, що з нею відбувається, з ким вона зустрічається, чим вона живе. Мені не цікаво взагалі все, що відбувається з того боку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Ані Лорак отримує російське громадянство.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Jerry Heil та alyona alyona прокоментували "смертельний номер" у фіналі Євробачення 2024 року.

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