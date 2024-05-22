Кто такой Юрий Бардаш: 10 малоизвестных фактов из жизни продюсера-предателя

СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу , который во время полномасштабного вторжения переехал в страну-агрессорку, получил паспорт гражданина РФ и призывает захватить Киев и Харьков. Служба собрала достаточное количество доказательств антиукраинской деятельности продюсера.

Бардаш рос в приемной семье

Юрий родился 23 февраля 1983 года в Алчевске Луганской области. Родители от него отказались и он до 4 лет он рос в детдоме. Его несколько раз брали под опеку разные семьи, но потом возвращали. В конце концов, его усыновила семья рабочих.

Позже Юрий рассказывал об этой семье неоднозначно. По его воспоминаниям, он когда-то уважал отца, который читал ему книги по вечерам, но когда повзрослел, то возненавидел его. А свою же приемную маму сейчас он называет интриганкой.

Крутил брейк-данс на Крещатике

В 2002 году будущий продюсер переехал с Алчевска в Киев. Поскольку денег на проживание ему не хватало, сначала он "крутил" брейк-данс на Крещатике, а потом танцевал в разных балетах.

Позже он стал участником мюзикла "Экватор", в тот же период начал заниматься постановкой номеров и менеджментом. Фактически это было начало его карьеры. Потом он станет всем известен как продюсер групп "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы".

Юрий Бардаш (фото: ТСН)

Несколько лет жил во "вражеской" Америке

В 2010 году Юрий с тогдашней женой Кристиной (певицей Луной) переехал почему-то не в свою любимую Россию, а в ненавистные США. Тогда американский шоу-бизнес был его вдохновением для творчества.

В то время супруги стали вегетарианцами. Именно в этот период начались проблемы в группе "Quest Pistols". В конце концов, продюсер вернулся в Украину и полностью изменил состав группы.

Изменял жене и избивал ее

Бывшая жена Бардаша певица Луна после разрыва заявляла, что Юрий постоянно ее изменял, а также был.

Она призналась, что экс-супруг предлагал ей групповой секс, а когда певица отказалась, то он ей плюнул в лицо. Это он сделал при своем ребенке.

Также после разрыва Бардаш не раз поливал бывшую жену грязью.

Юрий Бардаш (скриншот с видео)

Продюсер-предатель сидел на наркотиках

В 2021 году в программе "Світське життя" Бардаш откровенно рассказал о том, что раньше сидел на наркотиках.

"В моей жизни были разные препараты своего времени, я не буду этого скрывать. Сейчас нет никаких наркотиков и я начал получать подарки трезвости. Ну вы понимаете, что у нас все люди ежедневно немного выпивают, или кто там что делает, что угодно, чтобы уйти от себя. Я научился жить трезво", - рассказал тогда продюсер.

Из-за украинофобской позиции Бардаша бросила жена и подопечный артист

После полномасштабного вторжения России в Украину Бардаш вместе со второй супругой Елизаветой Коцюбой сперва выехал в Грузию, а уже потом в РФ. Экс-продюсер не осудил агрессию России, а затем начал открыто нести кремлевские нарративы.

"Меня объявили приспешником россиян, коллаборационистом, сепаратистом... хорошо, как скажете! Я понимаю - вы все злые. Это не я разжигаю межнациональную рознь. Я за дружбу всегда выступал. Но по итогу от меня открестились все", - заявил Бардаш.

Также артист призвал украинцев дождаться "освободителей из России", которые скоро придут в Киев и Харьков, говорил, что он "русский человек". После откровенных пророссийских заявлений от Бардаша ушла жена, а его подопечный артист Wellboy, которого он продюсировал, разорвал контракт.

Захотел в России изменить свое имя

После побега в РФ украинофоб открыто заявил, что хочет изменить имя на Георгий. Такой совет дал ему священник в монастыре в Печорах.

"Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, российский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий", - рассказал предатель.

Юрий Бардаш получил паспорт РФ (фото: росСМИ)

Предателя внесли в список Миротворца

В 2019 году Юрий Бардаш дал интервью Юрию Дудю, в котором он шокировал украинцев своими заявлениями о Донбассе. Он сказал, что "в Украине последние пять лет царит беззаконие".

На вопрос Дудя о том, как Бардаш относится к образованию ЛНР, он ответил следующее:

"Я не отношусь к "ЛНР". Я отношусь к людям, с которыми я вырос там. Меня интересуют люди. К ним я отношусь отлично и всегда буду так относиться. Мне их обычаи знакомы и понятны", - заявил певец.

После этого интервью Бардаша внесли в базу Миротворец.

Бардаш поселился в Москве (фото: росСМИ)

Обвинил украинских артистов в нацизме

Уже после бегства в РФ Бардаш вышел в свой Instagram, где хотел аудитории объяснить свою "философию". В разговоре с подписчиками он сравнил украинских артистов с нацистами гитлеровской Германии и обвинил их в том, что они рекламируют войну.

"Моя позиция такая. Украинские артисты, не те, которые ездят по госпиталам... в основном это фонды-шмонды: "мы собираем, все деньги на ВСУ!" Но я же вижу - просто продолжается шоу-бизнес. И они поехали по Европе рекламировать эту войну. Они рекламируют единство украинцев порвать, уничтожить Россию", - сказал артист.

Продюсер ищет новые таланты на Донбассе

Звезда-предатель после бегства в РФ решил продолжить свою творческую карьеру и занялся поисками новых талантов на Донбассе для своего конкурса "Звуки моего региона".

Люди с оккупированных территорий отправляли ему отрывки песен, он выбирал лучшие и приезжал к ним домой, чтобы создать хит. Он признавался, что "в зоне СВО на Донбассе" он нашел несколько "уникальных талантов", на которых собирается делать деньги.

Бардаш в родном Алчевске в поисках талантов (скриншот с видео)