Хто такий Сергій Філімонов, який став новим командиром батальйону "Вовки Да Вінчі"

Про те, хто такий Сергій Філімонов, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його допис у соціальній мережі Х.

Хто такий Сергій Філімонов

Сергій є добровольцем з 2014 року, коли війна розпочалась на Донбасі та Луганщині, він брав активну участь у звільненні Маріуполя, Мар’їнки, брав участь у боях за Іловайськ.

Філімонов також є громадським діячем, ветераном "Азову", лідером неформального молодіжного руху "Гонор", колишнім керівником київського осередку "Цивільний Корпус Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", а тепер і командир батальйону "Вовки Да Вінчі".

Крім того, що Сергій є активним учасником бойових дій, він ще й став актором. Саме Філімонов виконав головну роль у фільмі "Носоріг".

Кастинг на головну роль проходив серед ветеранів, колишніх в’язнів, спортсменів. Шукали актора, життєвий шлях якого переплітається зі шляхом головного гнроя. Сергій отримав роль як людина, яка має складний шлях від футбольного фаната до воїна, що пройшов Майдан та війну.

Його життєвий шлях дійсно дуже багатий на події. Філімонов є засновником громадських проектів, серед яких:

"Зоозахист", мета якого - боротьба з жорстоким поводженням з тваринами, підтримка притулків і боротьба з догханерами

"Одна кров" - проект зі збору донорської крові для дітей і поранених військових

"Наше майбутнє" - допомога дітям, які залишилися без піклування батьків, ряд спортивних та освітніх ініціатив.

У Сергія також є родина, у 2017 році він одружився з Валерією Філімоновою, яка народила йому сина Ореста та донечку. Але його військова біографія значно ширша.

"З початку повномасштабного вторгнення, ми з друзями створили бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. А після цього у складі роти долучились до батальйону "Вовки Да Вінчі". У складі батальйону пройшли великий шлях, бої за Харківщину, Донеччину, Луганщину. І відсьогодні я заступаю на посаду командир батальйону "Вовки Да Вінчі", - розповідає Сергій.

Також Філімонов зауважив, що для нього це велика честь.

"Бути командиром в підрозділі мого друга, в підрозділі, яке має його ім’я, Дмитра Коцюбайла, позивний Да Вінчі", - ділиться емоціями новий командир.

Сергій Філімонов (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Які плани має новий командир "Вовків Да Вінчі"

Сергій розповів, що їхній батальйон досить великий - майже тисяча людей, тому зараз їм потрібні люди, фахівці. І мова йде не лише про рексів та штурмовиків, а ще й про айтішників, дронщиків, артилеристів, діловодів, бухгалтерів та багато інших посад.

"Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира, Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя, людське здоров’я. У нас будуть брати участь в боях лише підготовлені люди, а готувати їх будуть наші інструктори. У багатьох хлопців досвід дуже великий, у деяких по 10 років", - ділиться планами Філімонов.

Сергій Філімонов з Дмитром Коцюбайлом (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Командир зізнався, що у них в батальйоні служать військові з інших країн, які пройшли разом з ними великий шлях та багато боїв і що вони дають дуже круту підготовку, а це важливий аспект. Тому він просить долучатися до їхнього батальйону.

"У нас дуже сильна медична служба, керівницею якої є Аліна Михайлова - медслужба "Ульф", я думаю, що це одна з найкращих медичних служб на фронті. Тому ще раз повторюсь, нам потрібні люди, які мотивовані, які вміють думати, люди, які знають, куди вони хочуть", - підсумував свою розповідь Сергій.