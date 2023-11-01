Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой

Дмитро Коцюбайло - український воїн і справжній герой, життя якого, обірвалося 7 березня 2023 року. Він пішов дуже рано, але пам’ять про Да Вінчі вічна.

Про те, завдяки яким якостям Да Вінчі став одним з найкращих командирів та якими подвигами прославився, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Вікіпедію і Telegram -канал "Вовки Да Вінчі".

Легендарний командир Да Вінчі

Дмитро був добровольцем, він приєднався до ЗСУ ще у 2014 і вже тоді командував взводом добровольців. А у 2015 році став командиром роти, а згодом його призначили командиром батальйону "Вовки Да Вінчі".

Боротьба за свободу своєї нації - це в його крові, оскільки прадідусь Дмитра воював з більшовиками у лавах української УПА.

За свої 27 років життя Коцюбайло встиг стати не лише одним з найкращих командирів, які дійсно переживають за своїх підлеглих і навчають їх бути справжніми воїнами. Він показав, якою має бути людина, справжній чоловік. А ще й отримав кілька особливих відзнак.

Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

У нього є відзнака за оборону Донецького аеропорту. А також хлопець має звання народний герой Україна. У 2021 Да Вінчі присвоїли звання герой України. Він став наймолодшим командиром, який отримав таке звання бувши живим.

Про нього казали не лише побратими, а й президент України:

"Один з наймолодших героїв України, один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість, навіки стали історією, характером і сміливістю України. Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробріст", - сказав про Да Вінчі Зеленський.

Герой України Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Видатні риси Да Вінчі

Він не знав, що його очікує, але воював за Україну, присвятивши їй життя. Він вірив в Україну до останнього подиху. Дмитро вважав, що це його місія і присвятив захисту країни всього себе.

"Да Вінчі завжди вмів збирати довкола себе людей. До нього тягнулися й дослухалися всі - від рядового до генерала. Він вів за собою людей у бій, хоча й був офіцером і комбатом, його особистий приклад і сміливість надихали", - згадують про Дмитра побратими.

Також про нього казали, що Да Вінчі визнавали президенти і головнокомандувачі, адже Коцюбайло на власному прикладі показав, якою має бути армія країни, на прикладі свого маленького підрозділу в добровольчому корпусі. Показав, як потрібно бути громадянином, воїном і захисником і людиною.

Сьогодні він мав би святкувати свій 28-й День народження, але героїчно загинув у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року. Але пам’ять про Дмитра Коцюбайла вічна, адже такі люди як він, стають легендами й він нею став. Для воїнів і для цивільних.

Герой України Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)