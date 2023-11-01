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Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой

Середа 01 листопада 2023 11:47
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Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой Легендарний воїн Да Вінчі (фото: t.me/smertvorogy)
Автор: Юлія Любченко

Дмитро Коцюбайло - український воїн і справжній герой, життя якого, обірвалося 7 березня 2023 року. Він пішов дуже рано, але пам’ять про Да Вінчі вічна.

Про те, завдяки яким якостям Да Вінчі став одним з найкращих командирів та якими подвигами прославився, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Вікіпедію і Telegram-канал "Вовки Да Вінчі".

Легендарний командир Да Вінчі

Дмитро був добровольцем, він приєднався до ЗСУ ще у 2014 і вже тоді командував взводом добровольців. А у 2015 році став командиром роти, а згодом його призначили командиром батальйону "Вовки Да Вінчі".

Боротьба за свободу своєї нації - це в його крові, оскільки прадідусь Дмитра воював з більшовиками у лавах української УПА.

За свої 27 років життя Коцюбайло встиг стати не лише одним з найкращих командирів, які дійсно переживають за своїх підлеглих і навчають їх бути справжніми воїнами. Він показав, якою має бути людина, справжній чоловік. А ще й отримав кілька особливих відзнак.

Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой

Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

У нього є відзнака за оборону Донецького аеропорту. А також хлопець має звання народний герой Україна. У 2021 Да Вінчі присвоїли звання герой України. Він став наймолодшим командиром, який отримав таке звання бувши живим.

Про нього казали не лише побратими, а й президент України:

"Один з наймолодших героїв України, один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість, навіки стали історією, характером і сміливістю України. Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробріст", - сказав про Да Вінчі Зеленський.

Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой

Герой України Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Видатні риси Да Вінчі

Він не знав, що його очікує, але воював за Україну, присвятивши їй життя. Він вірив в Україну до останнього подиху. Дмитро вважав, що це його місія і присвятив захисту країни всього себе.

"Да Вінчі завжди вмів збирати довкола себе людей. До нього тягнулися й дослухалися всі - від рядового до генерала. Він вів за собою людей у бій, хоча й був офіцером і комбатом, його особистий приклад і сміливість надихали", - згадують про Дмитра побратими.

Також про нього казали, що Да Вінчі визнавали президенти і головнокомандувачі, адже Коцюбайло на власному прикладі показав, якою має бути армія країни, на прикладі свого маленького підрозділу в добровольчому корпусі. Показав, як потрібно бути громадянином, воїном і захисником і людиною.

Сьогодні він мав би святкувати свій 28-й День народження, але героїчно загинув у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року. Але пам’ять про Дмитра Коцюбайла вічна, адже такі люди як він, стають легендами й він нею став. Для воїнів і для цивільних.

Видатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути геройВидатні риси полеглого воїна Да Вінчі. Він встиг показати, яким має бути герой

Герой України Дмитро Коцюбайло (фото: t.me/smertvorogy)

Раніше ми писали про те, що у Києві може з'явитися сквер імені культового воїна.

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