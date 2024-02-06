Кто такой Сергей Филимонов, который стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи"
Батальон "Волки Да Винчи", которым руководил павший воин Дмитрий Коцюбайло, теперь имеет нового командира - Сергея Филимонова.
О том, кто такой Сергей Филимонов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его сообщение в социальной сети Х.
Кто такой Сергей Филимонов
Сергей является добровольцем с 2014 года, когда война началась на Донбассе и Луганщине, он активно участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, участвовал в боях за Иловайск.
Филимонов также является общественным деятелем, ветераном "Азова", лидером неформального молодежного движения "Гонор", бывшим руководителем киевской ячейки "Гражданский Корпус Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", а теперь и командир батальона "Волки Да Винчи".
Кроме того, Сергей является активным участником боевых действий, он еще и стал актером. Именно Филимонов исполнил главную роль в фильме "Носорог".
Кастинг на главную роль проходил среди ветеранов, бывших узников, спортсменов. Искали актера, жизненный путь которого переплетается с путём главного гнроя. Сергей получил роль как человек, имеющий сложный жизненный путь от футбольного фаната к воину, который прошел Майдан и войну.
Его жизненный путь действительно очень богат событиями. Филимонов является основателем общественных проектов, среди которых:
- "Зоозащита", цель которой - борьба с жестоким обращением с животными, поддержка приютов и борьба с догханерами
- "Одна кровь" - проект по сбору донорской крови для детей и раненых военных
- "Наше будущее" - помощь детям, оставшимся без попечения родителей, ряд спортивных и образовательных инициатив.
У Сергея также есть семья, в 2017 году он женился на Валерии Филимоновой, которая родила ему сына Ореста и дочь. Но его военная биография гораздо шире.
"С начала полномасштабного вторжения, мы с друзьями создали боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевщину. А после этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". В составе батальона прошли большой путь, бои за Харьковщину, Донецкую область, Луганщину". И с сегодняшнего дня я вступаю в должность командир батальона "Волки Да Винчи", - рассказывает Сергей.
Также Филимонов заметил, что для него это большая честь.
"Быть командиром в подразделении моего друга, в подразделении, имеющем его имя, Дмитрии Коцюбайле, позывной Да Винчи", - делится эмоциями новый командир.
Сергей Филимонов (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)
Какие планы у нового командира "Волков Да Винчи"
Сергей рассказал, что их батальон достаточно велик - почти тысяча человек, поэтому сейчас им нужны люди, специалисты. И речь идет не только о рексах и штурмовиках, но и об айтишниках, дронщиках, артиллеристах, делопроизводителях, бухгалтерах и многих других должностях.
"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира, Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь, человеческое здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди, а готовить их будут наши инструкторы. У многих ребят опыт очень велик, у некоторых по 10 лет", - делится планами Филимонов.
Сергей Филимонов с Дмитрием Коцюбайлом (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)
Командир признался, что у них в батальоне служат военные из других стран, которые прошли вместе с ними большой путь и многие бои и что они дают очень крутую подготовку, а это важный аспект. Поэтому он просит присоединяться к их батальону.
"У нас очень сильная медицинская служба, руководительницей которой является Алина Михайлова - медслужба "Ульф", я думаю, что это одна из лучших медицинских служб на фронте. Поэтому еще раз повторюсь, нам нужны люди, мотивированные, умеющие думать, люди, которые знают, куда они хотят", - подытожил свой рассказ Сергей.
Друзья, имею честь сообщить, что я возглавил батальон "Волки Да Винчи". Приглашаю вас и ваших друзей присоединиться к нам. Подробности в видео. Пожалуйста, распространите эту информацию. pic.twitter.com/Wk4wuKr1Iz — Serhii Filimonov (@DzevelinB) February 6, 2024
Раньше мы рассказывали о том, что чувствует Алина Михайлова, когда приходит на могилу Да Винчи.
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