Що відомо про гурт Ziferblat, який представить Україну на "Євробаченні-2025"

Що відомо про гурт Ziferblat

Музичний шлях гурту Ziferblat розпочався у 2015 році, хоча його засновники, 27-річні брати-близнюки Даніїл та Валентин Лещинські, ще у 2012-му створили свій перший колектив Runnin' Blue після закінчення 9 класу.

Спочатку гурт виконував пісні англійською мовою, однак після Революції Гідності 2014 року музиканти почали додавати до репертуару композиції українською. Вже у 2015-му з’явився Ziferblat, хоча його склад на той момент відрізнявся від нинішнього.

У 2017 році гурт випустив свій дебютний альбом "Кіносеанс", а в 2019-му виступив на сцені талант-шоу "Х-Фактор", виконавши пісню "Вночі". Тоді ж до команди приєднався Федір Ходаков.

Спробувати свої сили у Нацвідборі музиканти вирішили ще у 2022 році, потрапивши до лонглиста, однак до фіналу тоді не дісталися. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Проте гурт не зупинився і продовжив працювати над своєю музикою. У квітні 2023 року вони представили альбом "Перетворення", що включає 13 треків, а у вересні стали переможцями премії Muzvar Awards у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

У 2024 році Ziferblat вдалося вийти у фінал Нацвідбору на "Євробачення", де вони виконали композицію "Place I Call Home".

Композиція, за словами артистів, присвячена всім українцям, які через війну змушені були залишити свої домівки. Вона принесла гурту друге місце у загальному рейтингу конкурсу.

Музиканти гурту не прив’язують свою творчість до конкретного жанру. Вони відкриті до експериментів і сміливо поєднують різні музичні стилі у своїх композиціях.

Про що пісня "Bird of Pray"

Для Нацвідбору цього року Ziferblat представили не менш потужну пісню з глибоким змістом.

Ця композиція, зізнаються учасники колективу, перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє.

"Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - ділився Валентин.

Пісня Bird of Pray завоювала прихильність слухачів і тривалий час утримує лідерські позиції в чартах. Кліп на композицію досяг 12-го місця в розділі "Популярне" на YouTube, зібравши понад 112 тисяч переглядів. Ба більше, це єдина пісня серед усіх поданих на Нацвідбір, яка залишилася в щоденному чарті Spotify, посівши 28-му позицію.

У фіналі Нацвідбору, що відбувся 8 лютого, Ziferblat отримали 9 балів від суддів і максимальні 10 балів від глядачів.