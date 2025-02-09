Что известно о группе Ziferblat, которая представит Украину на "Евровидении-2025"

Что известно о группе Ziferblat

Музыкальный путь группы Ziferblat начался в 2015 году, но история их творчества уходит корнями еще в 2012 году, когда 27-летние братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские основали свой первый коллектив Runnin' Blue после окончания 9 класса.

Это было только начало их пути в музыке, который привел к созданию нового проекта, получившего известность в будущем.

Интересно, что первые шаги в музыке группа сделала не только через творчество, но и благодаря участию в рекламе пельменей. В одном из своих интервью музыканты рассказали об этом необычном опыте. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

"Нас там было трое, но без Феди. На самом деле я просто сыграл первого и третьего брата в этой рекламе, это монтаж. Хоть нас тогда постоянно спрашивали: "У вас что, правда, есть третий брат-близнец?". Мы тогда не думали о "шоубизнесе". Мы просто любим музыку и делаем ее так, как нам нравится", - делился Валя.

Со временем музыкальный стиль группы изменился. Сначала они исполняли песни на английском языке, но после Революции Достоинства 2014 года ребята решили добавить украинскую музыку в свой репертуар.

Этот шаг стал важным поворотом в их карьере, и уже в 2015 году на сцене появилась новая группа Ziferblat. Однако состав группы на тот момент был не таким, как теперь.

В 2017 году группа выпустила свой дебютный альбом "Киносеанс", а в 2019-м выступила на сцене талант-шоу "Х-Фактор", исполнив песню "Ночью". Тогда же к команде присоединился Федор Ходаков.

Попробовать свои силы в Нацотборе музыканты решили еще в 2022 году, попав в лонглист, однако до финала тогда не добрались. Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Однако группа не остановилась и продолжила работать над своей музыкой. В апреле 2023 года они представили альбом "Превращение", включающий 13 треков, а в сентябре стали победителями премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

В 2024 году Ziferblat удалось выйти в финал Нацотбора на "Евровидение", где они исполнили композицию "Place I Call Home".

Композиция, по словам артистов, посвящена всем украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома. Она принесла группе второе место в общем рейтинге конкурса.

Музыканты группы не привязывают свое творчество к конкретному жанру. Они открыты к экспериментам и смело сочетают различные музыкальные стили в своих композициях.

О чем песня "Bird of Pray"

Для Нацотбора этого года Ziferblat представили не менее мощную песню с глубоким смыслом.

Эта композиция, признаются участники коллектива, прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее.

"Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - делился Валентин.

Песня Bird of Pray завоевала расположение слушателей и длительное время удерживает лидерские позиции в чартах. Клип на композицию достиг 12-го места в разделе "Популярное" на YouTube, собрав более 112 тысяч просмотров. Более того, это единственная песня среди всех поданных на Нацотбор, которая осталась в ежедневном чарте Spotify, заняв 28-ю позицию.

В финале Нацотбора, который состоялся 8 февраля, Ziferblat получили 9 баллов от судей и максимальные 10 баллов от зрителей.