Нацвідбір на "Євробачення-2025". Відео виступів усіх артистів: серед них є переможець

У фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2025" всі конкурсанти представили свої сценічні номери. Серед цього списку - і переможець, який представить Україну на міжнародній сцені у Базелі. Хто це - стане відомо вже сьогодні.

РБК-Україна (проект Styler) підготував добірку всіх номерів фіналістів, щоб ви могли ще раз насолодитися найкращими моментами Нацвідбору.

Влад Шериф - "Wind of Change"

Пісня Влада, за його словами, це послання тим, хто стоїть перед вибором. Назва треку означає "вітер змін", а сам він сприймає його як молитву, звернення до Бога з проханням показати правильний шлях.

Абіє - "Дім"

Ця пісня - маніфест проти насильства і домагань, від яких страждають тисячі українок.

MOLODI – "My Sea"

Цей трек гурту з Маріуполя - про тугу за рідним, боротьбу за ідентичність і незламну любов.

За словами музикантів, море для них - це "не просто географія, а символ зв’язку з рідною землею, минулим і майбутнім".

Future Culture - "Waste My Time"

Київський гурт створив еклектичну композицію, що поєднує неосоул, R’n’B, хіп-хоп і фанк. Їхній головний меседж - цінувати прості моменти життя, зберігати ментальну стійкість і знаходити час для себе.

Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

Конкурсна пісня Маші - про внутрішню боротьбу, коли зовні все здається нормальним, але всередині - емоційні гойдалки, біль від втрат і несправедливість.

"Але ми не маємо права опускати руки", - наголошує співачка.

KHAYAT - "HONOR"

Артист називає цей трек своїм рупором українця - відвертою розмовою зі світом.

FIЇNKA - "Культура"

Співачка продовжує розкривати гуцульську спадщину. Навіть опис кліпу вона написала гуцульським діалектом, яким користується в повсякденному житті. При цьому FIЇNKA наголошує: "культура - це саме те, що робить нас нацією".

KRYLATA - "STAY TRUE"

Цією піснею артистка розповідає, що коли життя здається безглуздим, варто поглянути у дзеркало й почути голос тих, кого вже немає поруч. Він, говорить співачка, і є ваше світло.

Ziferblat - "Bird of Pray"

Даний трек - це рефлексія про свободу, цикл життя й надію.

ДК Енергетик - "Сіль"

Ця пісня, кажуть музиканти, "про кожного, хто стоїть перед вибором, хто продовжує шукати щось світле серед всієї "солі" життя".

До слова, Нацвідбір-2025 відкрили 9 зірок: Jamala, MELOVIN, Катерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук (Kalush Orchestra) й Тіна Кароль. Вони зʼявились разом у номері-відкритті, де заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

Нагадаємо, що "Євробачення-2025" року відбудеться у швейцарському Базелі. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а фінал - на 17 травня. Місцем проведення обрано арену St. Jakobshalle, яка вміщує до 12 400 глядачів.